Le Google Play Store va changer de design sur les tablettes Android en 2023

Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils permettant aux développeurs de présenter la liste Play Store de leurs applications sur différents appareils avec des écrans plus grands.

Un nouveau billet publié sur le blog des développeurs Android détaille les changements qui seront apportés au Play Store sur les appareils à grand écran tels que les tablettes, les appareils pliables et les Chromebooks l'année prochaine. Actuellement, le Google Play Store sur les tablettes comporte une barre de navigation à gauche qui vous permet d'accéder rapidement aux pages Jeux, Applications, Offres et Livres.

Dans chaque section, vous pouvez retrouver différentes applications, mais les informations à leur sujet sont assez limitées. Pour l’instant, la page d’accueil n’affiche que l’icône, le nom, la note et le prix de l’application. Pour avoir plus d’informations, il faut actuellement impérativement cliquer sur l’application. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Google veut simplifier le Play Store sur les appareils avec de grands écrans

Google prévoit de changer cette approche avec la prochaine refonte, qui amènera la description de l'application, les captures d'écran et les vidéos directement sur les pages Applications et Jeux. Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, la page des jeux présentera une toute nouvelle mise en page avec des descriptions d'applications et des captures d'écran affichées sur l'écran principal.

Google informe que ces nouvelles implémentations sur l'application profiteront aux utilisateurs et aux développeurs de toutes les manières possibles. En outre, les utilisateurs auront une vue plus claire de chaque application et pourront facilement décider de ce qu'ils veulent installer sur leurs appareils. Pour rappel, Google avait récemment banni de nombreuses applications Android mensongères et truffées de publicités. Ces nouvelles consignes devraient donc aider à mieux identifier les applications les plus fiables.

Le géant de la recherche a suggéré que ce changement pourrait arriver sur les tablettes, les smartphones pliables ou encore les Chromebooks dès l’année prochaine. Les développeurs peuvent déjà s'assurer que leur application et ses ressources s'affichent correctement grâce aux nouvelles consignes de qualité du contenu mises à jour par Google. L’entreprise précise que cela n'a pas d'impact sur la promotion de l'application, “seulement sur la façon dont votre application est affichée dans le Play Store“.