Google lancerait un Pixel Fold inspiré du Galaxy Z Fold d’ici fin 2021

Google pourrait lancer un “Pixel Fold” d'ici fin 2021. Le smartphone ressemblerait au Galaxy Z Fold : il se plie vers l'intérieur, pour alterner entre un mode tablette et smartphone. Le projet serait si près d'une annonce que Google pourrait en parler dès la présentation des Google Pixel 6 autour du mois de septembre ou d'octobre.

Il se passe tellement de choses autour des écrans de smartphones que des analystes comme Ross Young ont choisi de se spécialiser, et de scruter exclusivement ce qui se passe sur ce marché. Ce qui leur permet plus ou moins directement de découvrir en avance quelques secrets sur des produits qui seront prochainement présentés.

Or, il se trouve, à en croire Ross Young, que Google a bien un projet de smartphone pliable dans les cartons. L'idée d'un “Pixel Fold” voir même (rêvons un peu) d'un “Pixel Roll” plane depuis plus d'un an. Selon Ross Young, le premier smartphone pliable de Google sera essentiellement une tablette qui se plie vers l'intérieur, dans le style du Galaxy Z Fold de Samsung.

Google pourrait s'inspirer du Galaxy Z Fold pour son smartphone pliable

D'ailleurs, l'écran du smartphone pliable sera fabriqué par Samsung Display. Pour l'heure il ne serait pas question d'imiter le Galaxy Z Flip avec un smartphone pliable “à clapet”. Quant au rêve d'un “Pixel Roll”, l'analyste affirme qu'il n'existe à sa connaissance aucun projet de ce type susceptible d'être présenté dans les 12 prochains mois.

De facto ne prenez surtout pas le nom Pixel Fold pour argent comptant : à ce stade, aucune mention du nom n'a été retrouvée nulle part dans des produits ou logiciels de la firme. Mais soyez certains que l'on en entendra parler d'ici quelques mois à peine.

Ross Young affirme en effet que le smartphone pliable de Google sera présenté avant la fin de l'année 2021. En fait, il pourrait même tout à fait en être question en marge de la présentation des Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel Watch autour des mois de septembre ou d'octobre.

On s'attend à ce que le smartphone soit l'un des plus haut de gamme (et chers) que Google ait jamais lancés. Il devrait embarquer le même SoC que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, une puce personnalisée par la firme, nom de code “Whitechapel”.

Source : Android Headlines