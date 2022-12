Google : voici pourquoi l’outil de traduction de l’appareil photo va devenir beaucoup plus efficace

C’est un changement que vous ne remarquerez probablement pas, mais qui souligne l’importance croissante que prend l’Intelligence artificielle chez Google. Google Lens remplace la caméra native de Google Translate.

Google accorde toujours plus d’importance à la recherche par image. Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de la compagnie sont boostés à l’Intelligence artificielle pour permettre aux gens de prendre de meilleures photos, d’une part, mais aussi pour leur permettre de « chercher ce qu’ils voient » dans les propres termes de la compagnie. De l’avis général, l’interface des caméras actuelles est bien plus intuitive que le clavier.

C’est en toute discrétion que la firme de Mountain View a remplacé la caméra de Google Translate par Google Lens. Désormais, lorsque vous ouvrirez l’application Google Translate sur votre mobile et que vous cliquez sur l’icône « Appareil photo » en bas à gauche de la boîte de texte, vous verrez apparaître l’interface de Google Lens. Le changement n’a, certes, rien de révolutionnaire, mais il souligne l’interopérabilité croissante des applications de Google.

Le remplacement de la caméra dans Google Translate fait suite au passage à Material You

La manœuvre fonctionne aussi dans l’autre sens. Ouvrez Google Lens depuis le widget Google qui se trouve sur votre écran d’accueil. Si vous faites défiler les options possibles (restaurants, shopping, lieux, etc.), vous pouvez également choisir « Traduire ». Prenez un texte en photo, et l’IA de Google se chargera d’en reconnaître la langue source et de le traduire directement à l’écran.

Google a l’intention de licencier 10 000 personnes, mais n’en finit pas d’améliorer ses services. Ces derniers jours, on a constaté des ajustements dans Google Messages, avec l’apport d’éléments de design qui rendent l’expérience beaucoup plus agréable. De même, le navigateur Chrome pour desktop et mobile accueille des fonctionnalités qui permettent d’économiser de l’énergie et de la mémoire. Ces deux aspects étaient jusqu’à maintenant considérés comme les points faibles du navigateur le plus utilisé dans le monde.

Source : 9 To 5 Google