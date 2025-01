Google Keep va bientôt faire plaisir aux adeptes des notes vocales avec cette nouvelle fonction

Google pourrait simplifier la prise de notes dans son application Keep grâce à une nouvelle option dédiée aux notes vocales. Ce raccourci, actuellement en préparation, permettra d’enregistrer des notes directement depuis l’écran d’accueil de l’application.

Prendre des notes rapidement est essentiel pour beaucoup d’utilisateurs. Google Keep, déjà populaire pour sa simplicité, pourrait bientôt devenir encore plus pratique. L’application travaille sur des améliorations qui faciliteraient l’enregistrement de notes vocales, une fonctionnalité souvent utilisée mais actuellement cachée dans les menus.

Selon une analyse du code de la dernière version de Google Keep, un raccourci pour les notes vocales pourrait être ajouté au bouton principal de l’application (FAB). Ce dernier permettrait d’accéder directement à la fonction de dictée vocale, sans passer par plusieurs étapes comme aujourd’hui. Google semble vouloir accélérer le processus pour rendre cette fonctionnalité accessible en un seul clic.

Google Keep teste un raccourci vocal pour des prises de notes plus rapides

Actuellement, le bouton FAB de Google Keep offre plusieurs options : créer une note avec du texte, une image, un dessin ou une liste. Avec cette mise à jour, une nouvelle option vocale pourrait s’ajouter à ces choix. Dès que l’utilisateur appuie dessus, un menu de dictée vocale s’ouvrirait directement sur l’écran d’accueil, permettant de commencer à parler immédiatement pour créer une note. Cette simplification va donc rendre la prise de notes vocales bien plus intuitive.

En parallèle, Google travaille sur une autre amélioration qui ravira les adeptes des notes textuelles. Une nouvelle option dans les paramètres permettrait de transformer le bouton FAB en un raccourci exclusivement dédié à la création de notes texte. D’autres modifications visuelles sont également prévues, comme de nouvelles icônes pour les catégories de recherche et une animation rafraîchie pour le rechargement de la page d’accueil.

Ces changements s’inscrivent dans une vision plus large pour Google Keep. En effet, avec l’arrivée d’Android 16, l’application devrait devenir incontournable. Cette dernière est désormais promue au statut d’application système sur les appareils Android compatibles, ce qui signifie qu’elle ne pourra plus être désinstallée. Ce nouveau rôle pourrait permettre à Keep d’obtenir un accès plus profond au système, préparant le terrain pour des fonctionnalités avancées, notamment des interactions avec Gemini, l'IA de Google.

Source : 9to5Google