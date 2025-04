Google invente des proverbes avec leurs origines grâce à l’IA, et ça fait rire tout le monde

Google teste une nouvelle fonction d’IA dans ses résultats de recherche. Si elle est conçue pour faciliter l’accès à l’information, elle montre parfois des résultats surprenants. Des internautes s’en servent pour la piéger… avec des phrases totalement inventées.

Présentée lors de la conférence Google I/O de l’an dernier, la fonction AI Overview introduit un résumé généré par intelligence artificielle tout en haut des résultats de recherche. L’objectif est simple : afficher une synthèse de l’information pertinente sans que l’utilisateur ait besoin de cliquer sur des liens. Le système, propulsé par le modèle Gemini, est capable d’analyser des pages web pour en tirer une réponse directe. Depuis fin 2024, Google a étendu cette fonctionnalité à plus de 100 pays dans six langues, dont l’anglais et le portugais. Mais la France, comme d’autres pays européens, reste à l’écart de ce déploiement.

Pour l’instant, impossible donc d’y accéder sans VPN. Les utilisateurs français curieux doivent passer par une autre localisation pour tester cette IA dans les résultats. Et ceux qui ont essayé ont vite découvert un usage inattendu : taper des expressions complètement inventées, comme si elles étaient de véritables proverbes. Résultat ? L’intelligence artificielle ne détecte pas l’absurdité de la demande et génère, avec aplomb, une explication et une origine plausible.

Les résumés IA de Google inventent des proverbes et leur trouvent une signification convaincante

Un exemple devenu viral concerne l’expression totalement inventée « Un chiencanard ne cligne jamais deux fois des yeux ». En tapant cette phrase dans Google, l’IA a affirmé qu’il s’agissait d’un proverbe décrivant un chien de chasse tellement concentré qu’il ne clignerait pas des yeux. En relançant la recherche, une autre explication est apparue : cette fois, l’expression désignait un animal hybride, moitié canard, moitié chien, utilisé pour illustrer quelque chose de si absurde qu’on a du mal à y croire. Chaque nouvelle recherche produit ainsi une interprétation différente… toujours fausse, mais racontée avec assurance.

Ce comportement amuse autant qu’il inquiète. Car si l’IA peut paraître inoffensive dans un contexte humoristique, elle reste une source d’information visible pour l’utilisateur. À terme, lorsqu’elle sera déployée en France, cette dernière pourrait devenir un jeu viral… mais aussi une nouvelle source de désinformation involontaire. Un simple proverbe inventé peut aujourd’hui devenir une “vérité” interprétée par une machine. Une preuve de plus que l’intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle, a encore besoin d’un peu de bon sens.