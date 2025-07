Google Home laisse enfin vos enfants et vos amis contrôler vos objets connectés

En séparant les administrateurs des simples membres et en permettant de personnaliser les droits, Google Home simplifie l'accès des objets connectés de la maison à des invités, des colocataires, des enfants…

Nos domiciles deviennent de plus en plus intelligents, avec des objets connectés qui s'invitent dans toutes les pièces et qui sont devenus indispensables dans notre quotidien. Problème, leur contrôle n'est pas toujours des plus pratiques. Les commandes vocales sont un bon moyen pour n'importe qui de donner des instructions quand on est équipé en enceintes connectées. Mais dans certaines situations, pas le choix, il faut passer par une application sur smartphone. Et alors tout se complique si on est plusieurs à la maison.

Le pouvoir est souvent entre les mains d'une personne : celle qui a tout configuré. Il est certes possible d'inviter d'autres utilisateurs à accéder au système, mais on n'a pas forcément envie qu'ils puissent modifier nos réglages, souscrire un abonnement ou utiliser certaines fonctionnalités, surtout si l'on parle d'invités ou d'enfants. Avec la version 3.33 de Google Home, une solution s'offre à nous : l'ajout d'un statut avec des droits limités.

Google Home distingue les membres des administrateurs

“Le nouveau rôle de membre vous permet d'ajouter des personnes de confiance, sans leur accorder plus de contrôle que nécessaire. Choisissez entre un accès administrateur complet ou un accès membre personnalisable lorsque vous invitez une nouvelle personne à rejoindre votre Google Home”, explique la firme. Le rôle de membre permet d'activer des niveaux d'autorisation supplémentaires pour l'activité (consultation de l'historique de l'appareil et de la maison) et les paramètres (gestion complète des appareils et des automatisations de la maison). Vous pouvez ainsi éviter qu'une personne fasse une bêtise ou accède à des informations sensibles, tout en lui laissant la possibilité de piloter les objets connectés du domicile.

Google Home nous laisse aussi désormais autoriser un enfant de moins de 13 ans à utiliser l'application Google Home pour allumer et éteindre les lumières, contrôler la musique et déverrouiller la porte à son retour de l'école. Pour l'ajouter en tant que membre, il doit faire partie de votre groupe familial Google. Il n'est par contre pas possible de donner les droits d'administrateur à un enfant.