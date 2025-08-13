Google Home modernise l’automatisation de vos routines, voici ce qui se prépare

L’application Android Google Home s’apprête à rendre votre maison connectée encore plus intelligente grâce à une nouveauté qui concerne, cette fois-ci, l’automatisation de vos routines. Voici ce à quoi vous devez vous attendre.

Les maisons sont de plus en plus connectées, et les entreprises améliorent constamment leurs applications dédiées afin de vous faciliter la vie. Google Home, l’application au cœur du quotidien de nombreux utilisateurs, prend désormais exemple sur Philips Hue en matière d’automatisation des routines et se modernise.

Malgré les problèmes de performances récemment constatés par les utilisateurs, Google Home continue d’être mise à jour et de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités pour vous offrir un contrôle toujours plus simple et pratique de votre maison connectée. La dernière nouveauté en date concerne l’automatisation des routines.

Google Home se modernise avec un nouvel éditeur d’automatisations

L’application Android Google Home se modernise et se dote d’un nouvel éditeur d’automatisations. L’objectif ? Vous offrir une expérience améliorée et simplifiée pour la configuration de vos automatisations, notamment grâce à une mise en page repensée, qui exploite divers éléments de Material 3 Expressive. Par exemple, d’un simple glissement vous pourrez dorénavant supprimer un déclencheur (appareil, présence, « Hey Google…), une condition (présence, heure, jour…) ou une action (Appareil, Demander à Google…). Aussi, ce nouvel éditeur comporte désormais une section « Conditions », qui vous permet de contrôler votre maison connectée avec davantage de flexibilité et de praticité.

Pour le moment, toutes les fonctionnalités existantes ne sont pas intégrées dans le nouvel éditeur d’automatisations, mais Google travaille activement à les y transférer. Si jamais une fonctionnalité n’est pas encore disponible, les utilisateurs peuvent toujours basculer sur l’ancien pour créer une automatisation.

Ce nouvel éditeur d’automatisations n’est disponible que pour les routines de la maison connectée, et non pour celles personnelles. Chaque membre de la maison, s’il possède un appareil Android et a activé la version Preview publique, peut consulter, démarrer et modifier les routines domestiques qui ont été créées sur le nouvel éditeur. En effet, ce nouvel éditeur d’automatisations n’est disponible, pour le moment, que pour les utilisateurs Android du programme Preview publique aux États-Unis, qui permet aux participants de bénéficier en avant-première de fonctionnalités avant leur lancement officiel.