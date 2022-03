Google Home : changement d’interface, sécurité accrue, les nouveautés sur Android et iOS

L'application Google Home, qui sert à piloter tous les objets connectés de la maison, bénéficie d'un sérieux coup de lifting. En outre, si Google a revu et corrigé le design de son application, ses développeurs en ont aussi profité pour y ajouter quelques fonctionnalités. Passage en revue des nouveautés de Google Home.

Google Home, qui permet de contrôler tous les appareils connectés à l'écosystème Google d'un même foyer, fait peau neuve. Il y a quelques jours, nous évoquions déjà cette mise à jour de Google Home. En revanche, celle-ci n'était pas encore accessible à l'ensemble des utilisateurs. Google vient d'annoncer que la nouvelle édition de son application est en cours de déploiement sur les smartphones Android et les iPhone.

Quelle est la liste des nouveautés de Google Home ? On pourrait la résumer ainsi :

Nouveau design de l'accueil qui offre un meilleur contrôle des appareils connectés de la maison

qui offre un meilleur contrôle des appareils connectés de la maison Nouvelles possibilités de sécurité en cas d'absence

en cas d'absence Différentiation entre les événements récents et les plus importants

Google Home bénéficie d'un nouvel écran d'accueil et d'une meilleure gestion de la sécurité

En détail, cette mise à jour de Google s'inspire des possibilités d'Android 11. L'écran d'accueil profite désormais de boutons plus grands et plus visibles, là où la précédente itération se contentait de petites icônes. En outre, ces boutons sont désormais interactifs : vous pouvez par exemple régler l'intensité lumineuse d'une ampoule connectée directement depuis l'accueil, sans avoir à lancer individuellement les réglages de chaque ampoule. Une simple pression sur le bouton permet également de désactiver ou d'activer un appareil, tandis qu'une pression plus longue offre le moyen d'accéder au contrôle de l'appareil.

Google a également amélioré la gestion de la sécurité en cas d'absence. Il est désormais possible de contrôler individuellement les appareils qui détectent un mouvement ou un son en cas d'absence, et de démarrer par conséquent les routines Chez moi/Absent. En outre, on peut aussi consulter l'historique de l'activité de la maison depuis l'Assistant.

A lire aussi : Home et Nest – Google modifie un bruit d'ambiance, et ça énerve beaucoup de monde

Dernière nouveauté : les événements récents et les plus récents du foyer sont désormais triés. Les événements se déroulant quasi simultanément sont regroupés, ce qui évite de faire défiler une longue liste d'événements.

La mise à jour est accessible indifféremment aux utilisateurs d'iPhone ou de smartphones sous Android. Elle est en cours de déploiement : il se peut que vous n'y ayez pas encore accès depuis le Google Play Store, même en rafraichissant la liste des mises à jour disponibles. Deux solutions s'offrent à vous : soit attendre que la nouvelle version apparaisse dans le Play Store (ce n'est qu'une question d'heures ou de quelques jours), soit télécharger l'APK le plus récent depuis un store alternatif comme APKPure ou APKMirror.

Source : Google Nest team