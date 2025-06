Cette nouveauté d’iOS 26 vous permet enfin de regarder des vidéos sur CarPlay… à une limite près

Apple introduit enfin une fonction longtemps réclamée dans ses voitures connectées. Avec iOS 26, la lecture de vidéos devient possible sur l’écran de CarPlay. Mais attention : cette option sera strictement limitée à une condition.

Apple vient de présenter iOS 26, la nouvelle version du système d’exploitation pour iPhone. Cette mise à jour majeure, annoncée à l’occasion de la WWDC 2025, introduit un tout nouveau design baptisé Liquid Glass. Ce style, inspiré de l’interface du casque Vision Pro, transforme l’apparence d’iOS avec des effets de transparence, des icônes en relief et des animations dynamiques. En plus de ce relooking visuel, la société ajoute aussi des fonctionnalités inédites, notamment du côté de la voiture.

iOS 26 permet pour la première fois de regarder des vidéos sur l’écran central d’un véhicule via CarPlay. Grâce à AirPlay, l’utilisateur peut diffuser un contenu vidéo directement depuis son iPhone vers l’écran de la voiture. Mais cette lecture ne sera autorisée que si cette dernière est à l’arrêt. Une mesure imposée par Apple pour éviter toute distraction au volant. La fonction s’adresse donc uniquement aux moments de pause, comme lors d’une recharge ou d’un arrêt prolongé.

La lecture vidéo sur CarPlay via iOS 26 ne fonctionne que si le véhicule est stationné

Cette s’ajoute aux autres outils destinés aux constructeurs comme les clés numériques ou les applis dédiées. Pour que la fonction soit activée, les fabricants de voitures doivent rendre leurs systèmes compatibles avec AirPlay vidéo. Cela signifie qu’elle ne sera pas accessible dans tous les véhicules. À ce jour, seule Aston Martin a officiellement annoncé son soutien à CarPlay Ultra, la version la plus avancée du système.

Cette approche s’aligne avec ce que proposent déjà plusieurs constructeurs. Tesla permet par exemple de regarder des vidéos à l’arrêt via son mode Théâtre. D’autres véhicules, notamment sous Android Automotive, intègrent des applis comme YouTube directement dans leur système. Jusqu’ici, les utilisateurs Apple devaient passer par des solutions non officielles ou des adaptateurs pour afficher des vidéos sur CarPlay. Avec iOS 26, la marque à la pomme encadre enfin cette possibilité dans un cadre sécurisé. Il s’agit d’un ajout discret mais attendu, qui rapproche un peu plus l’iPhone de l’écosystème embarqué des véhicules modernes.