Ça y est, Copilot Vision arrive sur Windows 11 pour révolutionner notre expérience sur PC

Copilot Vision sort de bêta et devient plus largement disponible. Sa fonction Highlights interagit avec l'écran pour vous guider pas à pas quand vous rencontrez une difficulté sur votre PC.

En décembre dernier, Microsoft annonçait en grande pompe Copilot Vision. Cette fonctionnalité basée sur l'IA et qui doit faire passer Windows à un niveau supérieur a commencé à être déployée en avril, mais auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs inscrits au programme Insider. Cette fois, c'est la bonne, Copilot Vision est disponible sur Windows 11 et 10 pour tout le monde… aux États-Unis. Mais cette sortie de bêta donne un signal positif quant à une arrivée prochaine dans les autres pays, en espérant que la législation européenne ne nous en prive pas.

“Copilot Vision sur Windows est une toute nouvelle façon d'interagir avec votre PC Windows et de vous assister en cas de besoin. Si vous l'activez, Copilot Vision peut voir ce que vous voyez et vous en parler en temps réel”, explique Microsoft. L'IA peut analyser le contenu affiché à l'écran et répondre à des questions sur ce que vous êtes en train de consulter. Pour ceux qui l'utilisent, Gemini propose à peu près la même chose sur les smartphones Android.

Copilot Vision Highlights, l'outil de tutoriel ultime

Copilot Vision est doté d'une fonction baptisée Highlights. Celle-ci permet d'interagir directement avec ce qu'il se passe à l'écran pour vous indiquer la marche à suivre. Si vous ne savez pas comment réaliser une manipulation ou ne comprenez pas le fonctionnement d'un logiciel, l'assistant IA vous indiquera directement où cliquer et ce que vous devez réaliser pour accomplir la tâche désirée. Cela pourrait bien être la fin des tutoriels qui nous ont dépanné des décennies durant sur les forums et sites web.

Microsoft donne quelques exemples de cas pratiques : “Copilot peut vous accompagner pour vous donner des conseils pendant que vous jouez, visualiser vos photos et vous montrer comment améliorer l'éclairage […], ou encore vérifier votre itinéraire de voyage pour vous indiquer si votre liste de bagages est suffisante pour votre destination”.

Pour activer Copilot Vision sous Windows, ouvrez l'application Copilot et cliquez sur l'icône en forme de lunettes dans l'éditeur. Sélectionnez la fenêtre de navigateur ou l'application à partager à l'assistant, et vous pouvez commencer à lui demander son aide.