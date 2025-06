Cette nouvelle arnaque par SMS est particulièrement vicieuse, ne tombez pas dans le panneau

Une campagne d'escroquerie par SMS est en cours. Elle ne ressemble pas tout à fait à celles auxquelles nous sommes malheureusement habitués. Faites attention si vous recevez ce genre de message.

Vous recevez encore des SMS ? Depuis la démocratisation des messageries instantanées et du protocole RCS, ils sont largement tombés en désuétude. C'est bien simple : chez de nombreuses personnes, les rares SMS reçus sont des tentatives d'escroquerie. Certains sont tellement grossiers qu'on les repère à des kilomètres, comme ce SMS vantant les mérites d'un dispositif soit-disant créé par Elon Musk pour réduire votre facture d'électricité. Oui, ça va loin.

D'autres, plus classiques, émane d'un faux livreur qui n'a pas réussi à vous confier votre colis. Le message contient un lien pour convenir d'un nouveau créneau de livraison et il renvoie à une page fabriquée de toutes pièces par les pirates pour vous soutirer des informations personnelles. Le plus souvent votre adresse mail et le mot de passe associé, parfois vos données bancaires. À force, on se méfie, alors les escrocs ont trouvé une nouvelle combine.

Attention si vous recevez ce message par SMS, c'est une arnaque bien déguisée

Cette fois-ci, la tentative se fait en deux temps. D'abord vous recevez un message du “livreur” disant qu'il n'a pas pu remettre le colis dans la boîte aux lettres. Mais pas de lien suspect ici, il vous demande juste si vous voulez qu'il repasse où qu'il dépose le paquet en point de retrait. Quelque chose qu'un vrai livreur ferait en somme. En réalité, l'arnaqueur attend votre réponse pour vous envoyer une adresse Web.

Elle sert à fixer un créneau de livraison à domicile ou un point de retrait, peu importe ce que vous avez demandé. Il ne faut surtout pas cliquer dessus et encore moins fournir les informations demandées sur la page. Heureusement, votre smartphone devrait bloquer l'ouverture du lien frauduleux, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessus. Redoublez donc de prudence si vous attendez un colis. N'oubliez pas qu'en général, le livreur vous appelle quand il arrive. Il n'a pas de raison de vous envoyer un SMS.