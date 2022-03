Google Home : l’application fait peau neuve pour faciliter le contrôle rapide

L'application de Google Home va prochainement se doter d'une nouvelle interface. Ce design a été pensé pour faciliter le contrôle rapide de vos appareils domestiques connectés et il devrait être déployé dans les prochaines semaines si l'on en croit la firme de Mountain View.

Si vous êtes un utilisateur régulier de l'application de domotique de Google, à savoir Google Home, vous serez ravi d'apprendre que l'appli va se doter prochainement d'une toute nouvelle interface. Repérée par nos confrères du site 9To5Google, ce design a été pensé pour faciliter le contrôle rapide vos appareils domestiques connectés depuis l'onglet principal. En vérité, cette interface se rapproche assez de celle proposée sur Android 11.

Selon les notes de la mise à jour de la version 2.49, ce design inclut “une vue d'accueil mise à jour qui vous aidera à contrôler vos appareils avec moins de tapotements”. Google a choisi d'abandonner le précédent design, à savoir des icônes dont la forme ressemble à peu de chose près aux appareils qu'elles sont censées représenter, par une grille de boutons aux coins arrondis. D'où cette ressemblance avec les commandes de réglage rapide des derniers Google Pixel.

L'appli Google Home change d'interface pour facilite le contrôle rapide

Voici comment Google résume l'intérêt de cette interface remaniée : “Trouvez rapidement ce que vous cherchez, tamisez vos lumières compatibles et modifiez le volume de la musique en un clin d'œil. Touchez pour allumer ou éteindre un appareil, faites glisser vers la gauche ou ou la droite pour effectuer des réglages, et appuyez longuement pour obtenir plus de commandes”.

Les notes de la mise à jour de la version 2.49 indiquent que cette interface sera disponible “dans les prochaines semaines”. Nos confrères de 9To5Google ont été en mesure de découvrir ce design en téléchargeant la dernière version de l'APK de Google Home. Pour rappel, Google a récemment corrigé le bruit d'ambiance qui agaçait de nombreux utilisateurs.

En effet, le constructeur avait modifié le son du bruit blanc, au grand dam des utilisateurs qui l'appréciaient en tant que tel. D'après les témoignages, le nouveau son était plus étouffé, plus silencieux et émis de manière moins régulière. Or, tout l'intérêt du bruit blanc pour s'endormir ou se concentre est justement sa répétition. Finalement, Google a donc pris note des plaintes et a décidé de revenir au son d'origine.

