Home et Nest : Google corrige le problème du bruit d’ambiance qui agaçait les utilisateurs

Google Assistant peut s’avérer très utile au quotidien, puisqu’il peut notamment diffuser divers sons d’ambiance, dont un bruit blanc. Google a récemment modifié ce bruit blanc contre l’avis des utilisateurs, mais a finalement annulé la mise à jour.

Sur ses enceintes connectées, Google propose de nombreux sons d'ambiance à partir de l'Assistant Google, dont un qui génère du bruit blanc. Ce dernier peut notamment aider à bloquer le bruit pour faciliter le sommeil ou encore la concentration. La semaine dernière, nous rapportions que la société avait apparemment modifié le son du bruit blanc, et beaucoup d’utilisateurs ont exprimé leur frustration.

En effet, sur le forum de Google, de nombreux propriétaires d’enceintes connectées ont affirmé que la nouvelle version était à une hauteur différente, qu’elle était plus étouffée, plus silencieuse et plus courte. Auparavant, le son du bruit blanc était diffusé en boucle toutes les heures, mais après la mise à jour, celui-ci était désormais répété toutes les 10 minutes, ce que les utilisateurs trouvaient ennuyeux et répétitif.

« Je pensais avoir les oreilles bouchées ou quelque chose comme ça », a écrit un utilisateur sur le forum Google Nest Community. « J'ai même essayé plusieurs appareils différents dans ma maison avant de découvrir qu'il s'agissait d'une mise à jour de Google. Mon bambin a remarqué le changement de son et se réveille maintenant pendant la nuit. Veuillez revenir au bruit d'origine », ont-ils insisté. « C'était tellement plus agréable ».

Google modifie de nouveau le son du bruit blanc

Face à cette levée de boucliers des utilisateurs, Google a rapidement répondu à la polémique. « Il y avait un problème impactant notre expérience de bruit blanc », a déclaré un porte-parole. « C'est corrigé maintenant et tout fonctionne désormais comme c’était le cas précédemment ». Ce changement devrait donc apaiser la colère des utilisateurs qui avaient pour certains plus de difficultés à se concentrer ou à s’endormir.

En plus de modifier son bruit blanc, Google a récemment changé le fonctionnement des enceintes Nest après une plainte de Sonos. En effet, les autorités avaient estimé que Google violait un total de 5 brevets du fabricant.