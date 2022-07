Hangouts ne fonctionne plus sur Android et iOS, il est temps de passer sur Google Chat

Ça y est, c’est la fin de Hangouts. Le service de messagerie de Google vit ses dernières heures sur les smartphones Android et iOS, tandis que de nombreux utilisateurs peuvent déjà plus accéder à l’application. La firme de Mountain View précise par ailleurs que tous les messages seront automatiquement transférés vers son successeur, Google Chat. Si tel n’est pas votre cas, nous vous expliquons comment vous pouvez retrouver tous vos messages avant la fermeture définitive du service.

C’est une migration qui a été annoncée dès 2019. Cette année-là, Google révèle que ses nouvelles applications Chat et Meet s’apprêtent à remplacer Hangouts dans les années à venir. Et, effectivement, un an plus tard, le transfert des conversations débute. Dès 2021, Google commence à inciter ses utilisateurs à transitionner vers ses nouveaux services de messagerie, en prévision de la fermeture de Hangouts.

Aujourd’hui, cette dernière entre dans sa phase finale. En effet, depuis peu, l’application ne fonctionne plus sur certains smartphones Android et iOS. Lorsque l’on tente de l’ouvrir, on tombe sur le message suivant : « C’est l’heure de Chat dans Gmail », obligeant de fait les utilisateurs à effectuer la mise à jour. Dès lors que cet écran apparaît, il est impossible d’accéder à ses conversations dans Hangouts.

Google fait ses adieux à Hangouts

Notons que cette première phase de fermeture concerne les versions antérieures de Hangouts, qui n’ont pas été mises à jour depuis un certain temps. Par ailleurs ces dernières ne sont plus disponibles sur Google Play et l’App Store depuis plusieurs mois. De plus, la firme de Mountain View a également fermé l’extension Chrome dédiée à la messagerie. Dans les semaines à venir, l’onglet au sein de Gmail disparaîtra à son tour, marquant ainsi la fin définitive du service de messagerie.

Le site de Hangouts, enfin, sera quant à lui disponible jusqu’au mois d’octobre 2022. Passé cette date, il cessera de fonctionner. Les utilisateurs pourront toutefois télécharger leurs conversations pendant une durée indéterminée. Car, en effet, Google précise que « certaines conversations ou parties de conversations ne seront pas automatiquement migrées de Hangouts vers Chat. Nous enverrons un courriel aux utilisateurs concernés avec plus d’informations vers le mois de septembre 2022. »

Comment récupérer toutes vos conversations Hangouts

Ainsi, Google précise comment il sera possible de télécharger ses conversations pour les utilisateurs impactés. Voici donc la marche à suivre :

Rendez-vous sur le site de Google Takeout

Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Google

Dans les applications disponibles, sélectionnez Hangouts et désélectionnez les autres

et désélectionnez les autres Tout en bas de la page, cliquez sur Étape suivante.

Sélectionnez la méthode de réception des messages dans le menu déroulant

des messages dans le menu déroulant Choisissez ensuite la fréquence à laquelle vous souhaitez télécharger la sauvegarde. Dans ce cas présent, mieux vaut opter pour un téléchargement unique.

Choisissez le type de fichie r que vous souhaitez télécharger

r que vous souhaitez télécharger Cliquez sur Créer une exportation

Le site va alors créer une copie de vos conversations Hangouts, que vous pourrez retrouver dans le dossier au format que vous avez configuré. Une fois le processus terminé, vous recevrez un mail pour vous indiquer que le fichier est disponible en téléchargement. Il ne vous restera plus qu’à télécharger ledit fichier pour retrouver tous vos messages.

Enfin, Google indique que « vous pouvez envoyer des messages entre Google Chat et Google Hangouts. La synchronisation entre Chat et Hangouts est configurée de telle sorte que si les données Hangouts sont supprimées, les données Chat correspondantes sont également supprimées. Ne supprimez des données dans Chat ou Hangouts que si vous souhaitez que les données soient supprimées des deux ».

