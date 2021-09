Google Search se dote enfin d’un mode sombre

Google Search publie enfin son mode sombre intégré pour tous les utilisateurs sur PC et Mac. Si vous ne l’avez pas encore aujourd’hui, pas de panique, puisque la diffusion se déroulera sur plusieurs semaines.

Google Search va enfin proposer un mode sombre pour tous. Alors que cette fonctionnalité est en beta depuis l’année dernière, elle va finalement arriver pour le grand public. Il va toutefois faire preuve d’un peu de patience pour en profiter.

C’est le célèbre consultant Matt Navarra qui partage cette info. Lorsque le mode sombre sera disponible pour vous, une fenêtre d’avertissement apparaîtra. Il suffira de cliquer sur Activer. Bien entendu, il sera possible de revenir sur votre décision par la suite en cliquant sur l’icône appropriée en haut à droite de votre interface Google. Ce mode sombre concerne Google Search, donc le moteur de recherche. Ainsi, il est disponible aussi bien sur Chrome que sur les autres navigateurs, comme Firefox ou Edge. Les machines sur Windows 10 sont concernées, mais également les Macs.

Le mode sombre de Google Search arrive peu à peu

Le mode sombre de Google Search offre alors une page différente, plus reposante pour les yeux. Un mode tel qu’on peut se l’imaginer. S’il a pris tant de temps à apparaître, c’est que son incrustation n’est pas si simple. C’est l’entièreté de la charte graphique qu’il faut revoir afin que tout fonctionne correctement et reste clair pour l’utilisateur. Si vous n’avez pas accès au mode sombre de Google Search immédiatement, pas de panique. Celui-ci sera diffusé auprès des utilisateurs avec un système de roulements. Vous l’aurez au mieux dans quelques jours, au pire dans quelques semaines.

En tout cas, l’arrivée d’un mode sombre sur Google Search est plutôt logique. Ce code de design se montre actuellement très populaire et toutes les applications et logiciels doivent désormais avoir le leur. Microsoft le met d’ailleurs beaucoup en avant sur Windows 11, puisque celui-ci a été pleinement intégré à l’OS, avec des effets de transparence travaillé et des coloris naturels afin de ne pas donner l’impression d’avoir été rajouté après coup.

Google Search propose donc enfin son mode sombre pour tout le monde. L’avez-vous eu sur votre version ? Comptez-vous l’utiliser ? Dites-le-nous dans les commentaires !