Google est-il en train de faire disparaître le menu hamburger d’Android ?

Google semble vouloir se débarrasser du menu hamburger d'Android. Le célèbre bouton, sobrement représenté par trois lignes horizontales et parallèles, disparait progressivement des applications développées par Google, comme le Play Store ou l'appli Météo.

Présent depuis la genèse d'Android, le menu hamburger est un bouton de navigation représenté par trois traits horizontaux. Ces traits ressemblent à la représentation ultra schématisée d'un hamburger, d'où le nom du menu. Il est parfois appelé menu latéral ou menu sandwich.En règle générale, le menu permet de faire apparaître une liste déroulante pour accéder à d'autres parties de l'interface.

Après des années de bons et loyaux services, le menu hamburger semble en voie de disparition sur Android. Depuis Android 9 Pie et Android 10, Google mise de plus en plus sur des gestes de navigation à la place de la barre de navigation traditionnelle. De facto, le menu des trois barres semble de plus en plus laissé de côté. Pour accéder à des menus déroulants, Google privilégie des gestes comme un balayage vers le haut ou le bas notamment.

Adieu le menu hamburger sur Android

Comme le rapportent nos confrères d'Android Police, Google a déjà fait disparaitre le menu hamburger du Play Store à la fin de l'année dernière. Depuis une mise à jour, le bouton a été remplacé par un menu inclus directement dans la photo de profil du compte de l'utilisateur. Pour accéder aux sous menus « mes jeux et applications » ou réservés aux abonnements, il suffit d'appuyer dessus. Toutes les informations concernant le compte de l'usager sont également associées à cette manipulation dans un onglet dédié.

Plus récemment, Google a aussi supprimé le menu hamburger de l'application Google Météo, qui permet aussi d'afficher un widget sur l'écran d'accueil d'un smartphone. Comme c'est le cas sur le Play Store, le bouton hamburger a été remplacé par l'avatar de profil dans le coin supérieur droit. Pour accéder au menu déroulant, il suffit là encore de cliquer sur la photo de profil. Vous êtes plutôt pour ou contre l'abandon du fameux hamburger ? On attend votre avis dans les commentaires.

