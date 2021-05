Google lance enfin son OS Fuchsia en version finalisée, 5 ans après son annonce

Google lance enfin son nouvel OS Fuchsia 1.0. C’est le Nest Hub qui sera le premier à en bénéficier. Si cela ne va pas changer grand-chose pour l’utilisateur, c’est une étape importante pour la marque américaine qui déploie enfin un OS après des années de travail.

L’OS Fuchsia fait parler de lui depuis longtemps. Présenté en 2016, il s’est montré très discret depuis mais semble enfin trouver son chemin vers les appareils grand public. La version 1.0 du système d’exploitation est en effet en cours de déploiement sur un premier appareil.

C’est 9to5Google qui indique que Fuchsia est en cours de déploiement sur le Nest Hub de Google, appareil domotique avec écran sorti en 2018. Un aboutissement pour la firme de Mountain View qui utilise enfin cet OS au centre des rumeurs depuis tant d’années.

Le Nest Hub tourne, du moins jusqu’à la mise à jour, sur Cast OS, basé sur un noyau Linux (ce qui n’est pas le cas de Fuchsia). Avec la mise à jour, l’utilisateur ne verra pas la différence en passant sur ce nouveau système, comme l’explique le site. L’expérience utilisateur devrait être la même, à quelques détails près, mais la mise à jour technique est d’une importance majeure pour Google qui lance ici un nouvel OS.

Fuchsia ne remplacera pas Android

Toutefois, il faut signaler que Google reste pour le moment très prudent avec ce système d’exploitation. Il n’a pas vocation à remplacer Android ou même Chrome OS. Toutefois, on sait que la firme de Mountain View l’a déjà testé, avec succès, sur des smartphones ou des Chromebook, mais sans aller plus loin. Il semble se limiter à la domotique. Comme l’a expliqué Google, le but est de faciliter le développement et surtout d’apporter plus de sécurité à l’utilisateur.

Pour le moment, on ne sait pas si Fuchsia arrivera sur d’autres terminaux domotiques, voire d’autres terminaux tout court. Mais il ne serait pas étonnant à l’avenir de voir Google commercialiser de nouveaux produits tournant sur ce nouvel OS. En tout cas, c’est un jour important pour la société, puisque ce n’est pas tout les jours qu’un système d’exploitation est lancé.

Source : 9to5Google