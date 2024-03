Google Drive se dote enfin d’un mode sombre, mais le chemin est encore long

Google Drive est la dernière application de la firme de Mountain View à proposer un mode sombre à ses utilisateurs. Lorsque celui-ci est disponible, un message apparaît lorsque que l'on se rend sur la plateforme pour inviter à tester ce nouveau thème. Une belle avancée pour Google, qui est encore très en retard sur ce point.

Google Drive est certainement l'une des applications Google les plus régulièrement mises à jour. Logique, puisqu'elle fait partie des plus utilisées, notamment par les professionnels via la suite Workspace. La dernière mise à jour s'inscrit justement dans cette continuité qui vise à faciliter la vie des utilisateurs, en permettant d'étiqueter les fichiers afin de les retrouver plus facilement. Mais à force de se concentrer sur l'amélioration de ses services, Google en oublie parfois de travailler leur esthétique.

Aussi, les applications de la firme accuse d'un lourd retard en ce qui concerne le déploiement d'un mode sombre. Alors que ce dernier est devenu la norme sur nombre de sites web et application, il se fait encore très rare de l'écosystème Google. On le retrouve uniquement sur Maps, Search, Keep et Chat. On est donc bien loin de la couverture totale, bien que cet écart va bientôt se réduire.

Le mode sombre arrive enfin sur Google Drive

En effet, nos confrères de 9to5Google rapportent que le mode sombre est désormais en cours de déploiement sur Google Drive. Nous n'avons pas encore pu l'apercevoir à la rédaction de Phonandroid, il se peut donc que celui-ci ne soit disponible que pour une poignée d'utilisateurs à l'heure actuelle. Lorsque c'est le cas, Google Drive affiche une pop-up pour invitant l'utilisateur à activer le mode sombre.

Sur le même sujet – Google Drive : des vidéos qui se lancent plus vite et des filtres de recherche plus précis, voici les nouveautés de la mise à jour

Il suffit ensuite de cliquer sur la roue dentée puis de se rendre dans Paramètres > Général > Apparence et de sélectionner le mode sombre. Notez que cette section ne sera pas disponible tant que le nouveau thème ne sera pas déployé sur votre compte. Du reste, le mode sombre est assez classique dans le mesure où il applique un couleur grise foncée à l'ensemble de l'interface et transforme le texte en blanc.

Malheureusement seul Google Drive à droit à ce traitement. Il suffit d'ouvrir n'importe quel fichier pour se rendre compte que Google Docs, Sheets et Slides n'ont pas encore droit au thème sombre. Espérons qu'il ne tarde pas trop à arriver.

Source : 9to5Google