Google Drive impose une limite de fichiers, l’iPhone 15 ne sera jamais vraiment éteint, c’est le récap’

Hier, nous avons eu droit à plusieurs actualités inattendues. Tout d’abord, nous avons appris que le stockage de Google Drive est plafonné non seulement parla taille, mais aussi par le nombre de fichiers hébergés. Ensuite, l’iPhone 15 a étonné avec cette fuite qui présente des boutons réactifs même avec le smartphone éteint. Enfin, un duel au sommet des smartphones à clapet a trouvé un vainqueur surprise sur le terrain de la photo.

Le stockage de Google Drive n’est pas ce qu’il prétend être

Vous pensiez que les 2 To de stockage affichés par votre compte Google Drive offraient bel et bien 2 To de stockage ? C’est malheureusement naïf. En effet, sur Reddit, plusieurs utilisateurs rapportent recevoir un étrange message d’erreur lorsqu’ils essaient de créer un fichier. Après quelques recherches, il semblerait que la firme de Mountain View ait plafonné ce dernier. Dorénavant, il n’est plus possible de dépasser la limite de 5 millions de fichiers sur ce dernier, même s’il reste du stockage disponible.

À lire : Google a discrètement plafonné le nombre de fichiers que vous pouvez stocker dans Drive

Les boutons de l’iPhone 15 fonctionneront même avec une batterie vide

On savait déjà qu’Apple prévoit de transformer les boutons physiques sur ses iPhone 15 Pro en un seul bouton capacitif. Une nouvelle fuite dévoile que ce dernier sera toujours réactif même lorsque la batterie du smartphone est vide, ou que celui-ci est éteint, à la manière de la fonctionnalité Localiser sur les modèles actuels. Cela sera rendu possible par un nouveau microprocesseur low-energy qui prendra en charge toutes les actions liées à cette technologie.

À lire : iPhone 15 Pro – les boutons fonctionneraient même lorsque la batterie est vide et le smartphone éteint

Oppo Find N2 Flip vs Galaxy Z Flip 4, le duel de la photo

Si le Galaxy Z Flip 4 est le roi incontesté des smartphones à clapet, il n’est pas nécessairement le meilleur dans tous les domaines. Du moins, pas en photo, comme le soulignent les experts de DXOMARK. Avec un score de 114 points, le Oppo Find N2 Flip détrône en effet son rival principal de seulement deux points, notamment grâce à son zoom exceptionnel.

À lire : Le Oppo Find N2 Flip affronte le Galaxy Z Flip 4 en photo, voici qui est le meilleur