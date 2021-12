Google Drive bloque le partage des fichiers considérés comme du spam

Google Drive continue d'innover dans la lutte contre les spams. En effet, le service de stockage de Google enverra désormais des notifications par mail lorsque l'un de vos fichiers est considéré comme un spam. Son accès sera alors restreint, et il sera impossible de le partager avec d'autres utilisateurs.

Au fil des années, Google s'est attaché à développer Google Drive et à proposer régulièrement de nouvelles fonctionnalités sur son service de stockage sur le cloud. Le mode sombre est par exemple disponible depuis septembre 2020 sur iOS et Android, tandis qu'il est possible d'éditer directement les fichiers Word, Excel et PowerPoint dans l'application.

Récemment, le constructeur a mis l'accent sur la lutte contre les spams. En juillet 2021, l'entreprise a lancé un nouvel outil contre les spammeurs, permettant notamment d'empêcher un utilisateur de partager du contenu avec vous à l'avenir ou de supprimer l'ensemble des fichiers partagés par un autre usager.

Et ce mercredi 15 décembre 2021, Google a annoncé du nouveau concernant ses dispositifs anti-spam. Ainsi, lorsqu'un fichier Google Drive est identifié comme violant les conditions d'utilisation du service ou de Google en général, il pourra faire l'objet de certaines restrictions.

Google Drive bloque les fichiers suspectés d'être des spams

En premier lieu, un logo en forme de drapeau sera apposé au fichier en question, pour vous signaler que quelque chose ne va pas. En parallèle, Google enverra une notification par mail au propriétaire du fichier pour l'informer de la mesure prise. Ce courriel contiendra un lien vers les conditions d'utilisation de la firme et son programme de lutte contre les abus sur le net. Ainsi, les utilisateurs pourront essayer de déterminer pourquoi leur fichier a été sanctionné.

Lorsqu'un document est restreint, il n'est pas supprimé. Le créateur/propriétaire peut toujours y accéder et le modifier à sa guise, en revanche il sera impossible de le partager avec d'autres personnes. Par ailleurs, les liens d'accès envoyés à d'autres usagers seront également désactivés.

Notez que qu'il sera possible de faire appel de la décision de Google et de demander une révision, dans le cas où il s'agirait d'une erreur de la part du géant du web. La marche à suivre sera directement incluse dans le mail d'avertissement de l'entreprise. Selon Google, le déploiement de cette fonctionnalité se fera de manière progressive dans les 15 prochains jours, à compter ce mardi 14 décembre 2021. Elle sera disponible pour tous les clients Google Workspace, ainsi que pour les clients de G Suite Basic et Business Customers.