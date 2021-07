Google Drive : bloquez les spammeurs grâce à ce nouvel outil

Google Drive se dote d'un nouvel outil contre les spammeurs. Annoncée par Google ce lundi 26 juillet 2021, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'empêcher un contact de partager du contenu avec vous. Il sera également possible de supprimer l'ensemble des fichiers et dossiers partagés par un autre utilisateur.

Vous connaissez probablement Google Drive, le service de stockage sur le cloud de Google. Si n'est pas le cas, il s'agit en quelques mots d'un service qui permet aux particuliers et aux entreprises de stocker, de partager et de collaborer sur des fichiers stockés sur le cloud de Google. L'avantage est de pouvoir accéder aux fichiers depuis n'importe quel appareil, n'importe où.

Et comme tout service populaire, spammeurs et arnaqueurs en tout genre peuvent abuser de Google Drive pour vous inonder de pubs et autres fausses annonces. Pour endiguer ce phénomène, Google vient d'annoncer le déploiement d'un nouvel outil dédié au blocage des spammeurs. D'après les dires de Google, cet outil abritera trois fonctionnalités distinctes :

Vous pourrez empêcher un utilisateur de partager du contenu avec vous à l'avenir. Pratique pour bloquer un spammeur qui a pris l'habitude de vous inonder de spams publicitaires

Vous pourrez supprimer l'ensemble des fichiers et dossiers partagés par un autre utilisateur. Un moyen facile de se débarrasser en une seule fois de tous les spams ou contenus abusifs proposés un utilisateur spécifique

Supprimez l'accès d'un utilisateur à votre contenu, même si vous l'avez déjà partagé avec elle

Google Drive lutte contre les spammeurs

Autre précision de taille, bloquer un utilisateur sur Google Drive l'empêchera également d'interagir avec vous sur d'autres applications et services Google. De fait, si votre harceleur avait pris pour habitude de vous rendre la vie impossible sur Gmail, le bloquer sur Google Drive l'empêchera de nuire.

Selon la firme de Mountain View, le déploiement progressif de cette fonctionnalité a débuté le 22 juillet 2021. Selon l'entreprise américaine, le processus peut prendre une quinzaine de jours. De fait, ne vous étonnez pas si vous n'y avez pas encore accès. Précisons enfin que cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs Google WorkSpace, la suite bureautique de Google qui regroupe Gmail, Drive, Meet ou Google Docs. Pour rappel, Google a récemment lancé un nouveau système de défense contre le phishing sur Gmail.