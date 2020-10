Fini le mode aperçu de Google Drive qui apparaît après avoir cliqué sur un fichier Office : désormais, celui-ci s'ouvre directement en mode édition. Cette nouvelle fonctionnalité promet de faciliter la vie de nombreux utilisateurs de Google Docs, Sheets et autre Slides en permettant un gain de temps non négligeable. Le mode aperçu reste quant à lui toujours disponible en appuyant sur la touche P avant un double clic sur le fichier.

Bien que la suite bureautique de Google Drive ait toujours été capable d'éditer les fichiers Word, Excel et PowerPoint, il fallait jusqu'à maintenant passer par un mode aperçu avant de pouvoir éditer le contenu du document. À l'instar de sa mise à jour de Google Docs sur Android et iOS permettant de créer de vrais documents Microsoft Office, Google a décidé de simplifier la vie de ses utilisateurs en les faisant directement accéder au mode édition par un simple double-clic.

Toutes les extensions Office sont concernées : .docx, .doc, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .xlsm, etc. “Les utilisateurs peuvent directement éditer, commenter et collaborer sur des fichiers Office en utilisant l'interface familière de Googles Docs, Sheets et Slides. Les modifications seront automatiquement sauvegardées sur le fichier sur son extension Office”, affirme Google. Seule exception à la règle : les fichiers protégés par mot de passe seront toujours ouverts en mode aperçu.

L’aperçu des fichiers Word, Excel et PowerPoint reste disponible

Google Drive devient de plus en plus piquant envers la concurrence, notamment Microsoft 365. L'année dernière déjà, l'application permettait de remplir un PDF sur Android. L'application n'abandonne cependant pas totalement le mode aperçu. Ce dernier est toujours accessible, simplement en maintenant la touche P appuyée pendant l'ouverture du fichier, ou bien en effectuant un clic droit sur celui-ci et en sélectionnant “Aperçu”. Il sera alors toujours possible de télécharger le fichier, comme c'est le cas actuellement.

Google précise également que si l'extension “Éditeur Office pour Docs, Sheets et Slides” est installée sur Chrome, l'utilisateur sera renvoyé sur celle-ci et non sur le mode édition des outils Google Drive. Déjà disponible pour certains, cette mise à jour devrait mettre quelques semaines à être déployée sur tous les comptes.

