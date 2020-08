Google Docs (Android, iOS) permet enfin de créer de vrais documents Microsoft Office !

Google annonce une mise à jour de sa suite bureautique sur iOS et Android. Principale nouveauté apportée : il sera désormais possible de modifier des documents Microsoft Office (Word, Excel et PowerPoint) à partir des versions mobiles de Docs, Sheet et Slides. Android sera naturellement servi en premier. Puis iOS.

Il y a un an, Google offrait à sa suite bureautique une fonctionnalité longtemps attendue : l’édition et la sauvegarde des documents créés sous un format Microsoft Office. C’est-à-dire Word, Excel ou PowerPoint. Auparavant, il était possible de les ouvrir. Mais, pour les modifier, il fallait passer par la case conversion et sauvegarde dans un format ouvert. Ce qui n’était évidemment pas très pratique en soi. Grâce à la prise en charge native des formats Microsoft Office, la version web de Google Docs peut ouvrir un document « .docx », le modifier et le fermer, comme si de rien n’était. De même pour Slides et Sheet, pour les « .pptx » et les « .xlsx », respectivement. Cela sous-entend aussi qu’il est possible de créer des documents Office.

Cette belle et grande fonction, qui replace enfin la suite bureautique de Google comme une alternative crédible à Microsoft Office, est cependant exclusive à la version web de Docs, Sheet et Slides. Les versions Android et iOS en sont, encore aujourd’hui, dépourvues. Mais cela va très rapidement changer. Car Google annonce le déploiement d’une mise à jour de sa suite pour smartphone (et tablette) qui inclut justement cette fonction.

La création et la sauvegarde native sous iOS et Android

Le principe y sera le même : ouverture, modification et sauvegarde native des documents Word, Excel et PowerPoint. Il faudra désormais juste être un peu patient avant d’en profiter. L’arrivée de la modification native des documents Office dans Docs, Slides et Sheet est attendue dans les prochaines semaines sur Android. Pour les usagers d’iOS, Google promet le déploiement de la mise à jour avant la fin de l’année. C’est de bonne guerre !

Ce n’est pas la seule nouveauté annoncée par Google pour sa suite bureautique. Découvert en juin dernier grâce à une fuite, le mode sombre est désormais disponible sur Android (et il le sera dans les prochains mois sous iOS). La vue verticale arrive dans Slides (pour naviguer dans les présentations en mode portrait). Docs intègre maintenant une prévisualisation de pages web et l’outil d’aide à la saisie Smart Compose (déjà présent dans Gmail). Enfin, les commentaires ont été réorganisés pour faciliter les échanges entre collaborateurs.