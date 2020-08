Chrome introduit la recherche dans les onglets pour mieux s’y retrouver

Google teste une nouvelle fonction de recherche dans les ongles de Chrome. Le navigateur va enfin permettre de mieux s’y retrouver dans les pages lorsqu’elles sont nombreuses à être ouvertes. La nouvelle fonctionnalité « Tab Search » débarque dans les options expérimentales.

Il n’est pas toujours facile de rester zen lorsqu’on navigue sur le web. Les pages s’enchaînent très vite et on se garde souvent de les fermer pour pouvoir y revenir facilement en cas de besoin. Seulement, il suffit d’ouvrir plus d’une dizaine d’onglets pour que les choses se compliquent. Outre les problèmes de ralentissements qui peuvent naître de la gourmandise des navigateurs en ressources, il vous arrive sans doute de vous perdre assez souvent dans la kyrielle d’onglets ouverts. Google s’apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité dans Chrome qui permet de mieux se repérer dans ce chaos.

Chrome : bientôt la recherche dans les onglets pour faciliter la navigation

Selon un nouveau commit (mise à jour de code) repéré par le site Techtsp, Google est sur le point d’introduire une nouvelle fonctionnalité expérimentale. Vous pourrez bientôt activer une option # Enable-Tab-Search dans les Flags de Chrome. Cette fonctionnalité permettra d’effectuer des recherches par mots-clés dans les onglets afin de retrouver plus facilement des pages ouvertes. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui se retrouvent souvent avec des dizaines d’onglets ouverts à la fois. C’est bientôt la fin du calvaire.

Nous ignorons comment l’interface se présentera exactement, mais selon Techsp, un pop-up contextuel pourra être affiché et permettra d’effectuer une recherche rapide pour mettre en avant la page désirée. Ce n’est pas la seule fonctionnalité dédiée aux onglets que Google teste en ce moment. Chrome va également bientôt permettre de renommer et de mieux organiser vos onglets par thématique.

Le principe est simple. Au lieu de vous contenter du titre générique des pages, vous pourrez donner un nom de votre choix à chaque onglet et même changer sa couleur. Pour une meilleure organisation, il sera par exemple possible d’attribuer la couleur bleue aux fenêtres dédiées au travail et le rouge pour les réseaux sociaux. Cette fonctionnalité devrait donc s’ajouter à celle des recherches. Il s’agit forcément d’un plus qui va améliorer l’expérience de navigation.

La fonctionnalité sera disponible dans un premier temps dans les Flags de Chrome Canary sur Chrome OS avant de débarquer par la suite sur Windows, Linux, Mac, mais aussi sur Android et iOS.

Source : Techtsp