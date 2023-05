Google devrait bientôt intégrer l’IA dans son moteur de recherche, voici ce qui va changer

Google, l’entreprise dernière le premier moteur de recherche au monde, fait des progrès considérables pour intégrer l'intelligence artificielle dans sa plateforme de recherche, et on sait désormais comment le géant compte s’y prendre.

Il y a quelques semaines, Google avait présenté une nouvelle technologie conversationnelle nommée Bard, qui venait directement concurrencer Bing Chat de Microsoft. Cependant, Google s’apprêterait à lancer une toute nouvelle IA, nommée Magi, qui viendrait révolutionner son moteur de recherche. Celle-ci serait conçue pour apporter un aspect conversationnel à Google Search, permettant aux utilisateurs de poser des questions plus approfondies et de trouver des réponses à des questions auxquelles les résultats de recherche conventionnels ne pouvaient pas répondre.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'objectif à long terme de l'entreprise, qui consiste à réorganiser la recherche Google et à la rendre plus visuelle, plus facile à grignoter, plus personnelle et plus humaine. L'entreprise devrait annoncer certaines des nouvelles fonctionnalités de l'IA, notamment un programme d'IA conversationnelle appelé Magi, lors de la conférence Google I/O qui se tiendra le 10 mai prochain.

Comment Google compte-t-il intégrer l’IA dans Search ?

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, la nouvelle stratégie de recherche de Google s'éloignera de la liste conventionnelle des résultats de recherche, qui comprend des liens, des images et d'autres éléments de recherche. Jusqu'à présent, la stratégie de l'entreprise était connue en interne sous le nom informel de “10 liens bleus“, car son objectif est de répondre à toute requête dans les 10 premiers résultats de recherche. Cependant, la nouvelle stratégie vise à intégrer dans les résultats de recherche des conversations avec l'IA, de courtes vidéos, des posts sur les médias sociaux et davantage de contenus de créateurs.

Cette nouvelle expérience de recherche devrait notamment permettre de séduire les jeunes utilisateurs qui consomment davantage de contenus courts comme les vidéos TikTok. Toutefois, selon Google, ce changement est également une décision pragmatique liée à l'évolution du web.

L’entreprise aurait fait savoir en interne que le nombre de sites web actifs avait atteint un plateau ces dernières années et que les utilisateurs se tournaient de plus en plus vers d'autres applications pour trouver des informations. Par conséquent, Google Search doit mener une guerre sur deux fronts, non seulement contre l'IA, mais aussi contre TikTok et d'autres applications similaires.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie, Google continuera à présenter autant d'informations utiles que possible dès la première page de la recherche, ce qui signifie que les utilisateurs n'auront pas à faire défiler les pages pour trouver ce dont ils ont besoin. L’affichage promet d’être plus visuel et plus humain. L'aspect conversationnel de l'IA intégrée à Google Search devrait encourager les utilisateurs à poser davantage de questions complémentaires, comme ils peuvent déjà le faire sur Bing Chat dans le moteur de recherche de Microsoft. L'objectif semble être d'enrichir les résultats de recherche en leur donnant la capacité de trouver des réponses à des questions que les résultats de recherche conventionnels n'auraient pas pu trouver.

Quand arrivera le nouveau moteur de recherche de Google ?

Les documents internes consultés par le WSJ suggèrent que Google cherche à mettre en œuvre au moins certains de ces changements dans la recherche cette année, bien qu'aucun calendrier précis n'ait été mentionné. Le contenu que vous verrez dans les résultats de recherche ne se limitera pas aux services de Google tels que YouTube, et pourrait même impliquer l’ensemble des vidéos de TikTok.

Le rapport révèle également l'intention de Google de fournir les attributions nécessaires dans les résultats de recherche et les outils d'alphabétisation pour “donner confiance” aux propriétaires de sites quant à l'utilisation de leur contenu. Cette mesure constitue une avancée significative dans la protection des droits de propriété intellectuelle et garantit que les propriétaires de sites obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent pour leur travail.

Google travaille déjà à la mise en œuvre de l'IA dans certains de ses services existants, tels que Messages, mais sans la marque Bard. Toutefois, l'entreprise a récemment mis son chatbot conversationnel, Bard, à la disposition des clients de Workspace. Avec l'ajout de Magi, les capacités de Google en matière d'IA s'annoncent encore plus abouties que jamais.

Source : WSJ