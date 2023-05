Gmail va bientôt être truffé de publicités, même en plein milieu de votre boîte de réception

Google veut apparemment augmenter ses revenus publicitaires. Gmail se dote de publicités plus persistantes qui ont commencé à apparaître au milieu de la boîte de réception de certains utilisateurs.

Si vous avez déjà utilisé les produits Google, vous savez que les annonces font partie intégrante de l'expérience, les publicités étant un élément central de l’activité de Google. C’est notamment grâce à elles que de nombreux services de l’entreprise sont disponibles gratuitement. C'est le cas de Gmail, qui commence à afficher davantage de publicités chez certains internautes, juste après avoir introduit son propre système de certification pour endiguer les arnaques par email.

En effet, selon 9to5Google, Google augmente le nombre de ses publicités dans l'application de messagerie, certaines apparaissant même au milieu de votre boîte de réception. Celles-ci seraient particulièrement présentes dans la section « notifications », principalement réservée aux courriels impliquant des confirmations de commande, des factures et autres.

Google va ajouter encore plus de publicités dans Gmail

Si Gmail place depuis longtemps les publicités tout en haut des boîtes de réception “Promotions” et “Réseaux sociaux”, l’entreprise expérimente un tout nouvel emplacement pour certaines de ses annonces : entre certains de vos emails. Oui, vous avez bien lu, il sera bientôt plus difficile de faire la distinction entre les courriels et les publicités, même si les promotions sont accompagnées de la petite icône verte “Publicité”.

Celles-ci semblent d’ailleurs quelques fois gêner certains internautes. Ces dernières semaines, des utilisateurs de la messagerie se sont plaints de voir des publicités avec de grandes images en haut de leur boîte de réception, ce qui les forcait à faire défiler la page pour consulter leurs emails récents.

Heureusement, les publicités ne semblent pas encore apparaître dans votre boîte de réception principale, sur laquelle vous recevez des emails provenant d’autres utilisateurs. Cependant, rien ne dit que Google ne commencera pas à l’avenir à afficher des publicités sur la page principale de sa messagerie. Et vous, avez-vous remarqué une hausse du nombre de publicités sur votre compte Gmail ? N’hésitez pas à nous faire part de vos observations dans les commentaires.