Google : le moteur de recherche sera boosté à l’IA dès le mois prochain

Google était considéré jusqu’à l’année dernière comme le leader mondial de la recherche en ligne et en matière d’IA. Mais l’apparition de ChatGPT en novembre 2022 a commencé à faire trembler l’ordre établi.

Toujours plus d’internautes adoptent les outils tels que ChatGPT et les IA génératives comme Midjourney et autres Dall-E. Leur succès est si foudroyant que le monopole jusqu’ici inconstesté de la firme de Mountain View est menacé à court terme. Pour ses futurs smartphones, Samsung pourrait abandonner Google Search au profit de Bing, le moteur de recherche dopé par l’IA de Microsoft. La perte de revenus serait substantielle pour Mountain View, à hauteur de 3 milliards $. Selon le New York Times, elles pourraient même être abyssales, si Apple venait aussi à cesser son partenariat de 20 milliards $ avec Google.

Google, qui se montrait jusqu’ici réticent à l’idée de mettre toute la puissance de l’IA à la disposition des internautes, serait donc en train de concevoir un tout nouveau moteur de recherche mettant à profit des années de R&D de DeepMind dans le domaine des modèles de langage et de l’apprentissage automatique. Google est menacé d’obsolescence s’il ne propose pas rapidement, lui aussi, des technologies basées sur l’IA. L’affaire est si sérieuse que, selon les sources du NYT, près de 160 personnes travaillent à temps plein sur ce produit.

Google prépare Magi, le remplaçant propulsé à l’IA de son actuel moteur de recherche

Magi pourrait intégrer nombre de nouvelles technologies telles que « GIFI [qui] utilise l’IA pour générer des images dans Google Image », ou encore « Tivoli Tutor qui apprendrait une nouvelle langue aux internautes à travers des conversations ouvertes ». Searchalong serait un assistant virtuel lors des sessions de navigation plus « classiques ».

La conception de Magi est un véritable exercice d’équilibriste. En effet, le nouveau moteur de recherche devra être un assistant conversationnel utile, mais devra conserver l’affichage publicitaire, la principale source de revenus de la compagnie. Google Search n’est mis au rebut pour autant. Il va être, lui aussi, renforcé par l’Intelligence artificielle. À en croire les sources du quotidien américain, nous pourrions avoir un aperçu de ses nouvelles fonctionnalités dès le mois prochain.