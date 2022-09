Google dévoile les nouveaux emojis à venir 2023

Google vient de présenter en avant-première la nouvelle génération d'emojis Unicode 15.0 qui est censée débarquer sur votre smartphones Android via les mises à jour de décembre. Au programme, de nouveaux emojis, plus d'options de personnalisation, et le lancement de plusieurs emojis animés, une première.

Chaque année, le Consortium Unicode et Google dévoilent la nouvelle génération d'emojis et les nouveautés apportées au standard. Et justement, la firme de Mountain View vient de présenter en avant-première Unicode 15.0. Alors, que nous réserve cette nouvelle promotion ?

Bien entendu, de nouveaux emojis vont faire leur arrivée sur l'écosystème Google et Android. Au total, 20 emojis inédits, pour un total qui atteint désormais les 3 664 caractères différents. On retrouve notamment des nouveaux coeurs rose, bleu et gris, sans oublier plusieurs animaux comme l'oie et l'âne. Et pour ceux qui veulent jouer un peu de piments dans leur conversation, vous pourrez utiliser l'emoji visant tremblant ou encore ceux des mains poussant vers la droite ou vers la gauche. Voici dans le détail la liste complète des nouveaux emojis :

Visage tremblant

Coeur bleu clair

Coeur rose

Main poussant vers la droite

Main poussant vers la gauche

Elan

Âne

Oie

Méduse

Gingembre

Hyacinthe

Gousse de pois

éventail pliable

pince à cheveux

Maracas

Flûte traversière

Khanda

Sans fil

Google se lance dans les emojis animés, une première

Il faut rajouter à cela 11 emojis supplémentaires, qui sont en réalité des versions des emojis “Main poussante vers la droite” et “vers la gauche” avec différentes couleurs de peau. En revanche, et il s'agit de la principale nouveauté d'Unicode 15.0, Google proposera des emojis animés disponibles en open-source.

“Alors que les emojis sont aujourd'hui presque méconnaissables par rapport à ce qu'ils étaient à la fin des années 90, il y a certaines choses qui me manquent dans les sets d'emojis originaux du Japon. Notamment l'animation. Tout comme la langue ne reste pas immobile, les emojis non plus. Dites bonjour à notre premier set d'emojis animés !”, a déclaré Google.

Enfin, précisons que les emojis de Google utilisent désormais un nouveau format de police appelé COLRv1. Pour résumer, cela facilite surtout la personnalisation des emojis, notamment pour modifier les couleurs. Pour changer les couleurs d'un émoji à l'envie, il suffira de se rendre via le clavier Gboard et d'utiliser l'outil Emoji Kitchen. Pour rappel, cette fonctionnalité lancée en février 2020 permet de créer vos propres emojis sur Android.