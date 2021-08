Google dévoile “par erreur” tous ses nouveaux objets connectés Nest sur son store officiel

Selon toute vraisemblance, Google a commis une belle bourde en dévoilant par erreur de nouveaux objets connectés sur son store officiel aux États-Unis. La firme de Mountain View a en effet divulgué des photos de ses nouveaux appareils Nest, dont de nouvelles caméras et une nouvelle sonnette intelligente.

Après Samsung et son smartphone Galaxy Z Fold 3, c'est au tour de Google de faire l'objet d'une fuite sur Internet. La boutique en ligne américaine du géant du Web a brièvement montré des photos de près de quatre nouveaux appareils Nest. Google va en effet lancer une nouvelle série d'appareils Nest cette année 2021, mais, jusqu'à présent, aucune annonce n'a été faite officiellement.

Bien que les nouveaux appareils semblent avoir été retirés de la version américaine du Google Store quelques instants après la fuite, cela n'a pas empêché les internautes de faire des captures d'écran des objets connectés. Ces captures, que vous pouvez voir dans la suite de l'article, montrent donc de nouveaux appareils de Google. Parmi eux, on retrouvera une caméra Nest intérieure/extérieure alimentée par une batterie, une autre caméra avec deux projecteurs intégrés, une caméra filaire dédiée à la surveillance en intérieur et enfin, une sonnette connectée et (future ?) rivale de la Ring de l'autre géant Amazon.

Google Store : de nouvelles caméras de surveillance connectées font leur apparition

Malgré la fuite des visuels des produits, presque aucun prix n'a été affiché, sauf pour certains packs. Si l'on se fie aux images ci-dessous, on remarquera que le “Outdoor Monitoring Package” et le “Front Door Monitoring Package” coûtent près de 250 dollars chacun, en prenant en compte une réduction de 30 dollars.

Reste désormais à savoir quand ces nouveaux objets seront officiellement dévoilés. Ce n'est pas la première fois que Google divulgue involontairement ses propres objets connectés. En 2019, l'entreprise a accidentellement révélé le Nest Hub Max quelques semaines avant son annonce. Mais deux ans plus tard, le fait que la nouvelle série d'appareils Nest soit déjà apparue sur la boutique en ligne officielle permettrait à Google de faire une annonce imminente, probablement à la rentrée 2021. Affaire à suivre !