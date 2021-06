Nest : Google promet des mises à jour de sécurité pour au moins 5 ans

Google a mis à jour sa politique concernant la sécurité de ses appareils Nest. Désormais, les terminaux seront validés via une norme indépendante et la firme de Mountain View promet des mises à jour de sécurité pour au moins cinq ans.

La domotique prend une place de plus en plus importante dans l’écosystème Google et ce grâce à la gamme Nest. Cette dernière connait un changement majeur aujourd’hui, puisque la firme de Mountain View annonce revoir certaines de ses pratiques concernant la sécurité.

Il est vrai que le domaine de la sécurité est extrêmement sensible en ce qui concerne la domotique. Après tout, ce sont des objets qui concernent votre espace privé. Pour ça, Google promet que les terminaux Nest sortis après 2019 auront le droit à des mises à jour de sécurité pendant cinq ans après leur lancement. Nous parlons ici de mises à jour régulières concernant la protection de la vie privée, mais aussi des corrections de failles critiques. Ainsi, vos appareils seront protégés automatiquement par Google.

Google Nest verra ses produits certifiés via une norme indépendante

Google a aussi pris de nouveaux engagements en ce qui concerne la protection de vos données. Désormais, les nouveaux appareils seront certifiés via une norme de sécurité indépendante, comme celle de l’Internet of Secure Things Alliance (ioXt). Les rapports de validation seront également publiés par la société pour une transparence totale. Là encore, cela concerne tous les produits sortis en 2019 et après. De plus, les produits Nest font désormais partis du programme Google vulnerabilty reward program. En résumé, cela signifie que les personnes externes qui trouvent des failles dans les programmes Nest (et qui le signalent à Google) seront récompensées. Une initiative qui existe déjà sur Android et qui a prouvé son efficacité.

Enfin, Google s’engage à renforcer la sécurité de son écosystème grâce à différentes petites choses, comme une protection accrue de votre compte (notamment via la double vérification). De même il est plus simple de voir quels sont les appareils connectés à votre compte Nest, afin de constater si oui ou non un intrus ne s’y est pas glissé. Bref, la firme de Mountain View renforce drastiquement sa partie sécurité de son écosystème Nest et nous n’allons pas nous en plaindre. La domotique est un domaine extrêmement sensible que Google tient à protéger.