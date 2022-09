Google Maps : découvrez les fonctionnalités qui vont bientôt révolutionner l’application

Le 22 septembre dernier, Google a tenu sa conférence Search On qui s’est longtemps concentré sur les prochaines fonctionnalités de Google Maps. Parmi elles, on retrouve la très impressionnante Immersive View, qui permet de consulter un lieu à distance pour en récolter de nombreuses informations. On vous résume tout ce qu’il fallait retenir de la présentation.

En mai dernier, à l’occasion de sa conférence annuelle I/O, Google avait annoncé de nombreuses nouveautés palpitantes pour son application GPS. Mais, comme souvent avec l’événement, nous n’avons pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois. Jusqu’à 22 septembre dernier, lorsque la firme de Mountain View a profité de sa keynote Search On pour revenir plus en détail sur ces fameuses fonctionnalités.

Il n’y a pas à dire, le constructeur compte bien mettre le paquet pour faire de Maps un incontournable de notre quotidien. Que ce soit en voyage dans une ville inconnue ou pour se repérer dans son propre quartier, l’application va bientôt devenir indispensable, et ce, grâce à trois fonctionnalités que l’on attend avec impatience. Petit récapitulatif de ce qui arrive dans les prochains mois.

Immersive View, la véritable révolution de Google Maps

Commençons par ce qui s’annonce déjà comme l’une des technologies les plus impressionnantes jamais déployées par Google. Nous vous en parlions déjà en mai dernier, Immersive View va permettre à n’importe qui de visiter en avance un lieu en 3 D. Grâce à une combinaison de Street View, d’images aériennes et d’intelligence artificielle, il sera possible de se rendre virtuellement à l’intérieur d’un restaurant, de consulter le trafic dans une zone bien précise et même de vérifier les places de parking disponibles.

Vous partez en vacances à l’autre bout du monde et souhaitez savoir quelles tenues préparer dans votre valise ? Avec Immersive View, vous pourrez vérifier la météo dans la ville de votre choix à une date donnée. Vous voulez absolument voir cette exposition, mais ne supportez pas qu’il y ait trop de monde au musée ? Vérifiez en amont l’affluence de ce dernier à l’heure prévue de votre passage. Sans compter l’exploration d’un quartier autour de votre lieu d’intérêt, ou encore un vol plané au-dessus des monuments iconiques d’une ville.

Bref, Immersive View est certainement la technologie la plus aboutie à rejoindre le catalogue déjà bien fourni de Google Maps. Celle-ci sera disponible sur Android et iOS dans les prochains mois à Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. La date de déploiement en France n’est pas encore connue.

Neighborhood Vibe, pour vous mettre dans l’ambiance

Il n’est pas toujours facile de savoir quoi faire lorsque, en voyage, on se retrouve dans une ville ou un quartier inconnu. Google a trouvé une solution pour ce problème bien spécifique. Avec Neighborhgood Vibe, les utilisateurs pourront se plonger dans l’ambiance d’un quartier au travers des divers points d’intérêts que celui-ci renferme, combinés aux ajouts de la communauté.

« Pour déterminer l’ambiance d’un quartier, nous combinons l’IA avec les connaissances locales des utilisateurs de Google Maps, qui ajoutent chaque jour plus de 20 millions de contributions à la carte, notamment des avis, des photos et des vidéos », explique ainsi Google. En prenant l’exemple du Quartier latin à Paris, on retrouve ainsi des lieux touristiques tels que le Panthéon et le Jardin du Luxembourg, ainsi que la Café des Trois Roses, recommandé par les utilisateurs.

Search with Live View, pour redécouvrir son quartier

C’est en 2019 que la réalité augmentée a fait son arrivée remarquée au sein de Google Maps. Aujourd’hui, la firme de Mountain View améliore un peu plus cette fonctionnalité en la combinant à son moteur de recherche. Concrètement, il sera possible de rechercher des lieux précis, tels que des supermarchés, distributeurs ou encore parking, directement dans Live View pour en avoir un aperçu en réalité augmentée. Bien sûr, cliquer sur un lieu en particulier permettra d’accéder à plusieurs informations à son sujet.

« Vous pouvez également voir les cafés, les épiceries et les stations de transport en commun », explique Google. « Vous avez vraiment une idée de ce qu’est un quartier en un coup d’œil. Vous pouvez même connaître les heures d’ouverture d’un établissement situé au bout de la rue. C’est un moyen incroyable de tout rassembler en une seule fois, cela simplifie vraiment l’expérience et vous donne confiance lorsque vous essayez de voir ce qui vous entoure à ce moment-là. »

Search with Live View sera également disponible à Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo dans les mois à venir, sur Android et iOS.

Google Maps veut faciliter les trajets plus écologiques

Enfin, Google va permettre aux développeurs d’intégrer des trajets plus respectueux de l’environnement dans leurs propres applications. Cette nouveauté fait suite à une récente mise à jour qui adapte les trajets en fonction du véhicule de l’utilisateur, pour que celui-ci soit plus écologique. Ainsi, les chauffeurs de VTC, ou encore les livreurs pourront bénéficier d’itinéraires plus efficaces et plus écologiques en fonction du moteur utilisé.

Les applications utilisant Google Maps pourront donner la possibilité à leurs utilisateurs de sélectionner leur type de moteur afin que les trajets s’adaptent aux besoins spécifiques de ce dernier. La fonctionnalité sera disponible d’ici la fin de l’année en Europe de l’Ouest, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. « Avec les annonces d’aujourd’hui, nous créons une expérience visuelle au sein de Maps pour aider les utilisateurs à explorer et à se déplacer dans le monde de manière plus naturelle, tout en s’y rendant de manière plus respectueuse de l’environnement », conclut Google.