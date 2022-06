Google Chrome va rendre encore plus simples les téléchargements

Google Chrome va prochainement se doter d’une nouvelle interface pour les fichiers téléchargés. Le navigateur veut être plus clair sur ce point et rendre certaines manipulations plus faciles, en incluant le glisser/déposer.

Google Chrome continue de s’améliorer et cette fois, c’est le menu des téléchargements qui est concerné. La firme de Mountain View travaille sur une nouvelle interface utilisateur qui souhaite nous faciliter la vie.

Cela fait quelques mois que l’on sait que Google travaille sur cette interface. Désormais, il sera plus simple d’aller voir ses téléchargements par rapport au traditionnel Control + J. En effet, une icone va faire son apparition à droite de l’URL. Il suffira de cliquer dessus pour voir les fichiers téléchargés sur votre ordinateur.

Google Chrome va enfin inclure le glisser/déposer dans son interface

Il y a encore mieux : en ouvrant cette fenêtre, il sera possible de prendre un fichier téléchargé et de le glisser ailleurs. Tout simplement. Plus besoin d’aller les chercher directement vers votre dossier dédié. Cela ne changera pas drastiquement votre vie, mais vous fera gagner quelques précieuses secondes, surtout si vous êtes du genre à télécharger beaucoup d’images. Il suffira de les glisser sur votre bureau ou directement dans Photoshop.

A lire aussi – Chrome vous permet de sécuriser vos achats grâce à un numéro de carte de crédit virtuel

Cette innovation semble tellement couler de source, mais elle n’était toujours pas incluse dans Chrome. Elle n’est pour l’instant disponible que dans la dernière mise à jour de Canary, et n’arrivera donc pas pour le grand public avant quelques semaines, voire quelques mois. En tout cas, il est intéressant de voir que Google s’intéresse enfin au volet des téléchargements de son navigateur, qui reste archaïque par rapport au reste.

Chrome continue donc de s’améliorer au fil du temps. Google y apporte des nouveautés par petites touches, comme le blocage des notifications intrusives, le changement automatique des mots de passe piratés ou encore une meilleure prévention des sites frauduleux. Un travail qui paye, puisque Chrome est aujourd’hui le navigateur internet le plus utilisé de la planète avec 64% de parts de marché. Le deuxième, Safari, culmine à 19% tandis que Edge, le navigateur de Microsoft tournant sous le moteur Chromium, peine à dépasser les 4%.