Chrome va empêcher automatiquement les sites web d’envoyer des notifications intrusives

Vous en avez assez des notifications incessantes que vous n’avez pas demandées ? Chrome s’apprête à régler le problème. Google a en effet annoncé l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité capable de bloquer automatiquement les notifications jugées trop intrusives, sans que l’utilisateur n’ait besoin d’intervenir.

Naviguer sur le web en 2022 est presque devenu une discipline de haut niveau : entre les cookies, les publicités omniprésentes et les demandes de notifications incessantes, les internautes passent aujourd’hui leur temps à esquiver les pop-ups intrusifs. Concernant les cookies et les publicités, il n’est pas vraiment dans l’intérêt de Google d’intervenir. En revanche, il peut s’attaquer aux notifications.

Chrome propose déjà une méthode simple pour désactiver les notifications envoyées par un site. Depuis l’année dernière, le navigateur propose même de masquer leur contenu afin de protéger la vie privée de ses utilisateurs. Avec le temps, ce dernier est devenu particulièrement efficace pour repérer les sites qui cherchent à piéger les visiteurs pour qu’ils acceptent les notifications. Bientôt, il ira encore plus loin en les bloquant automatiquement.

Chrome veut protéger ses utilisateurs des notifications incessantes

En d’autres termes, si vous avez accepté les notifications d’un site par mégarde et que Chrome estime que ces dernières sont trop intrusives ou que le site a usé d’un stratagème pour vous pousser à les activer, le navigateur les désactivera automatiquement. Cela soulève donc la question de la méthode utilisée par Chrome pour déterminer quels sites sont intrusifs et lesquels ne le sont pas. On imagine que l’utilisateur pourra configurer lui-même cette option par la suite, bien que cela n’a pas été précisé.

Google affirme que cette fonctionnalité n’affectera pas la majorité des sites, mais reste qu’il s’agit d’un pas de plus de la part de la firme dans sa volonté de devenir le gendarme du web. « Le spam de notification est l’une des principales plaintes que nous recevons des utilisateurs de Chrome », explique un porte-parole. « Nous considérons que cette fonction agit au nom des utilisateurs pour protéger leurs intérêts, et qu’il s’agit d’une intervention placée sous le contrôle et la discrétion de l’utilisateur. »

Source : 9to5Google