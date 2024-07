Google Assistant et Gemini sont-ils enrhumés ? Découvrez leur nouvelle voix

Les voix de Google Assistant et de l'IA Gemini ont récemment changé, provoquant des réactions variées parmi les utilisateurs. On dirait que même les assistants vocaux ont des problèmes aux cordes vocales de temps en temps !

Les assistants vocaux comme Google Assistant et Gemini sont devenus des outils indispensables pour de nombreux utilisateurs. Le premier, connu pour sa polyvalence, permet d'exécuter des tâches variées grâce à des commandes vocales. Le second, de son côté, est l'assistant IA de Google, qui intègre des fonctionnalités avancées comme la gestion des tâches et des rappels. Récemment, les utilisateurs ont remarqué un changement inattendu dans la voix de Google Assistant, ce qui a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux.

En plus de Google Assistant, l'IA Gemini a également vu sa voix changer. Cette dernière est devenue plus métallique et robotique. Ce changement soudain, non annoncé, a surpris de nombreux utilisateurs et a donné lieu à de nombreuses spéculations. Ces deux assistants, qui aident à organiser des tâches quotidiennes, à envoyer des rappels et à fournir des informations, ont maintenant des voix différentes qui ont laissé certains utilisateurs perplexes et d'autres amusés.

Les voix de Google Assistant et Gemini sont devenues plus robotiques

Les avis sur la nouvelle voix de Google Assistant et de Gemini sont partagés. Plusieurs utilisateurs trouvent que les nouvelles voix sont devenues plus modernes et bien moins naturelles, ce qui est loin de faire l'unanimité. D'autres apprécient peut-être la clarté améliorée, mais la plupart semblent regretter les versions précédentes, jugées plus humaines et agréables.

En début d'année, Google a annoncé la suppression de plusieurs fonctionnalités de Google Assistant, ce qui a conduit certains utilisateurs à se tourner vers l'application Gemini. Pas moins de 17 fonctionnalités ont été supprimées, l'entreprise ayant décidé de se concentrer sur celles qu'elle juge les plus utiles.

Ce changement fait partie de la stratégie de Google pour remplacer progressivement Google Assistant par Gemini, qui est désormais intégré dans divers services comme Google Docs, Gmail, et plus encore. Grâce à ces améliorations, l'IA pourrait remplacer l'assistant de Google pour de nombreux utilisateurs en offrant un des fonctions plus intégrée et omniprésente sur les appareils Android.