L’Enregistreur de Google va enfin vous permettre de prendre des notes dans des lieux bruyants, mais attention a ces limites

Une fonctionnalité attendue depuis des années pourrait bientôt arriver dans l’application Enregistreur de Google. Grâce à une mise à jour repérée récemment, cet outil phare des Pixel s’enrichira d’une amélioration de taille pour rendre vos enregistrements plus clairs et précis.

L’Enregistreur de Google, intégré aux smartphones Pixel comme dans les tout derniers Pixel 9 et Pixel 9 Pro Fold, est reconnu comme l’une des meilleures applications de prise de notes vocales. Avec ses transcriptions automatisées et sa capacité à identifier les intervenants, il offre des fonctionnalités avancées qui simplifient la capture et l’analyse des enregistrements. Cependant, malgré ses atouts, il manquait une fonctionnalité essentielle pour rivaliser pleinement avec d’autres outils du marché : une gestion avancée des bruits de fond.

Cela pourrait bientôt changer. Des indices découverts dans le code de la dernière version de l’application (4.2.20241001.701169069) révèlent qu’une nouvelle fonctionnalité baptisée “Clear Voice” – littéralement, “voix claire” – est en préparation. Cette innovation permettrait de réduire les bruits parasites pour mettre en avant les voix humaines dans les enregistrements. Une avancée idéale pour capturer des discussions dans des environnements bruyants, comme les conférences ou les réunions.

“Clear Voice” promet des enregistrements clairs, mais avec des limites

La fonctionnalité “Clear Voice” s’appuie sur l’intelligence artificielle pour réduire les bruits de fond et mettre en avant les voix humaines. Toutefois, elle présente certaines limites : elle fonctionnerait uniquement avec des enregistrements en mono et ne serait pas compatible avec les microphones externes. Malgré ces restrictions, l’intégration de cette technologie représente une avancée significative pour l’application Enregistreur, en améliorant la qualité des enregistrements dans des environnements parfois difficiles.

Pour le moment, Google n’a pas confirmé la date de déploiement de cette fonctionnalité. Cependant, si “Clear Voice” est bien implémenté, elle renforcera encore davantage l’attractivité de l’Enregistreur pour les utilisateurs de Pixel. Déjà perçue comme une référence, cette application pourrait devenir un outil incontournable pour ceux qui cherchent à capturer des voix claires et intelligibles, même dans des environnements bruyants. Avec l’ajout de cette option, la société va pouvoir combler un manque et poursuivre son objectif de rendre ses appareils encore plus intuitifs et performants.

Source : Android Authority