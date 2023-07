Sony présente une curieuse enceinte sans fil avec des haut-parleurs amovibles, voici notre avis

Sony annonce un nouveau produit audio destiné à un usage domestique : la HT-AX7. Il s’agit d’une enceinte Bluetooth dont deux des haut-parleurs sont amovibles. Quand ils sont décrochés, ils peuvent s’installer autour de l’utilisateur pour une expérience audio immersive ou partout dans une pièce pour une ambiance musicale étendue. L’enceinte fonctionne sur batterie pour être posée n’importe où. Son prix est de 600 euros.

Depuis un an, Sony multiplie les expérimentations. La firme japonaise lance de nouveaux produits sur des segments de marché qu’elle ne couvrait pas ou qu’elle souhaite créer. Nous en voulons pour preuve les Linkbuds, des écouteurs TWS en forme de donut. Le but : le trou au milieu des écouteurs sert à laisser l’utilisateur en contact avec son environnement, tout en continuant de profiter de sa musique. Une idée qui ne manque pas d’intérêt. Mais, à l’usage, nous avons constaté quelques limites lors de notre test. D’ailleurs, Sony a lancé quelques mois plus tard les Linkbuds S. Et force est de constater que le design est plus classique.

Lire aussi – Sony WF-1000XM5 : l’arrivée des nouveaux écouteurs à réduction de bruit active est imminente

Ce jeudi 6 juillet 2023, Sony continue d’ouvrir son catalogue avec un autre produit atypique. Son nom : HT-AX7. Les spécialistes de la marque auront compris que ce produit rentre dans la partie « audio domestique » de l’offre du Japonais. Et plus précisément dans la gamme des barres de son et home cinémas. Toutefois, le HT-AX7 est un produit hybride au look différent de tous les autres produits du catalogue de Sony, lequel compte pourtant quelques modèles étonnants (les enceintes en verre LSPX par exemple).

Cette enceinte connectée Sony offre un son spatial partout où vous êtes

Quelle est la particularité physique du HT-AX7 ? Présenté par Sony comme un « home cinema portable, ce produit se compose de trois éléments habillés de tissu : une base et deux satellites à poser dans la pièce. La base compte 4 haut-parleurs : deux à l’avant pour la voix centrale et deux sur les côtés pour les basses. Et chaque satellite dispose d’un haut-parleur qui diffuse le son en cône inversé, vers le haut. Vous pouvez poser les satellites à plusieurs mètres de la base ou à quelques dizaines de centimètres : tout dépend de l’usage que vous en faites. La liaison entre les éléments n’est pas Bluetooth : il s’agit d’un réseau WiFi customisé. Pour les fans de la marque, le HT-AX7 se veut être un juste milieu entre un HT-A9 et un HT-S40R. Le côté nomade en plus.

Le HT-AX7 propose deux usages bien distincts. Le premier répond à la définition du produit : une expérience sonore « home cinéma 360° » partout où vous voulez. Pour ce faire, il faut placer la base devant soi et un satellite de chaque côté. Il ne faut pas que le satellite soit trop haut par rapport à la tête : il doit être positionné plus bas, à un angle de 30° environ, pour que le son parvienne à vos oreilles. Sur le dossier d’un canapé, c’est parfait. Mais sur un lit, c’est bien aussi. L’important est de positionner les deux satellites à même hauteur et à même distance de votre tête… Il va falloir sortir un rapporteur et une règle !

Une expérience audio encore meilleur quand on est seul

Nous avons essayé le système, en intérieur et en extérieur. Et notre première impression est très positive. Pour regarder une série ou un film depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, l’immersion est très bonne. D’autant que Sony a implémenté dans le système une technologie qui transforme les pistes stéréo de ces contenus en piste surround. Pour la musique, l’effet est également bon, même si cela ne remplace pas un bon casque audio (un WH-1000XM5, par exemple). Enfin, nous n’avons pas essayé de jeu avec ce système. Mais la latence, compensée sur des applications comme Netflix ou YouTube, est plus difficile à réduire.

Sony affirme que cet usage est familial. De notre point de vue, il est surtout solitaire. En effet, à deux, vous ne profitez pas de l’expérience spatiale parfaite. Vous ne serez jamais à deux parfaitement en face de la base et à équidistance des satellites. En revanche, si l’utilisateur est seul, il peut placer les différents éléments à la bonne place pour une expérience équilibrée entre la voix centrale et les deux satellites. Donc, quand on est seul, l’expérience est vraiment meilleure.

Le deuxième usage est plus convivial. Une touche sur le dessus de la base désactive le mode immersif du système pour passer sur un mode « mono ». Dans ce mode, les trois éléments diffusent la même chose au même moment. C’est parfait pour harmoniser une ambiance sonore dans une pièce. Imaginez : vous recevez des amis, vous mettez un peu de musique et positionnez les éléments du HT-AX7 partout dans le salon. Partout où vous êtes, vous profitez de la playlist. Et ça marche plutôt bien. En outre, il n’y a plus besoin d’augmenter le volume sonore. Enfin, la diffusion est homogène. Attention cependant à l’orientation des satellites, le haut-parleur étant au-dessus.

Le HT-AX7 offre une autonomie de 30 heures en une seule charge

Trois informations complémentaires sont également importantes à connaitre. D’abord, l’autonomie. Sony annonce que le HT-AX7 est capable de fonctionner pendant 30 heures avec une seule charge de la batterie de la base. Et si vous manquez d’un peu d’énergie, la marque affirme que dix minutes de charge suffisent pour apporter 150 minutes de musique.

Ensuite, la connectivité. Le jumelage s’effectue en Bluetooth, bien évidemment. Mais l’enceinte est capable de se connecter à deux appareils (smartphone, tablette, ordinateur) en même temps. Pour contrôler l’enceinte et choisir la source entre les deux appareils connectés simultanément, il faut simplement passer par l’application Sony Home Entertainment Connect, comme pour une Bravia ou une barre de son connectée. Depuis l’application, il est également possible de passer du mode spatial au mode diffusion « mono », de contrôler le niveau de charge de chaque batterie, de moduler la balance entre les éléments et de mettre à jour le firmware.

A 600 euros, Sony vend d'abord un concept nomade et adaptable

Dernière information, le prix. Et quand on parle tarif, Sony se positionne toujours en haut de la fourchette du marché. L’AT-AX7 sera proposée à 600 euros environ au lancement. C’est donc un produit « premium » par rapport au segment des enceintes portables, à celui des home cinémas en configuration 5.1 (même sans fil) ou encore à celui des casques et écouteurs haut de gamme. Un casque XM5, par exemple, est proposé à 349 euros pour une expérience solo au moins aussi généreuse. Un kit HT-S40R offre un excellent son en 5.1 pour un prix voisin. Et toute la famille en profite en même temps. Bien sûr, ces deux solutions ne bénéficient ni de l’ adaptabilité ni de la portabilité de l’AT-AX7.