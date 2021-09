Mi Portable Air Pump : le gonfleur Xiaomi passe sous les 29 €, vite !

Le Mi Portable Air Pump est proposé à un très bon prix sur le site de l'enseigne Leclerc. Au cours d'une durée limitée, le gonfleur de la marque Xiaomi bénéficie d'une réduction de 10 euros pour passer sous la barre des 29 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La fameuse enseigne de grande distribution Leclerc donne rendez-vous à ses clients pour profiter d'une remise de 10 euros sur l'achat du Mi Portable Air Pump.

Jusqu'au dimanche 26 septembre 2021 et ce, dans la limite des stocks disponibles, le gonfleur de Xiaomi est vendu à exactement 28,85 euros au lieu de 38,95 euros. Pour information, seule la livraison du produit en magasin Leclerc est gratuite.

Cette pompe à air électrique universelle gonfle la plupart des pneus et objets du quotidien (vélo, voiture, moto, ballon…) jusqu'à une pression de 10,3 bars. L'appareil dispose d'une batterie de 2000 mAh et d'un écran numérique de type LED. D'un poids de près de 500 grammes, l'accessoire affiche des dimensions de 124 x 71 x 45,3 mm et se charge complètement en moins de trois heures. Enfin, le Mi Portable Air Pump de Xiaomi qui est un produit neuf (garanti deux ans) est fourni avec une valve amovible, un câble d'alimentation, un sac de rangement et un manuel d'utilisation.