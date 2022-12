Amazon veut adapter le jeu Warhammer 40K en série, c’est confirmé

La licence Warhammer 40 000 devrait être adaptée en série par Amazon. Le géant américain est sur le point de racheter les droits et compte bien mettre l’acteur Henry Cavill dans le rôle-titre. Un rêve pour toute la communauté des fans de l’univers… dont l’acteur britannique fait partie.

C’est un fantasme pour des millions de fans qui est en passe de se réaliser. Amazon serait sur le point de racheter les droits de Warhammer 40K. L’objectif annoncé est de produire une série avec Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher).

The Hollywood Reporter indique en effet qu’Amazon est dans « les dernières phases » de discussions avec Games Workshop (l’éditeur de la licence) après des mois d’âpres négociations. D’autres sociétés de streaming souhaitaient racheter les droits, mais la balance pencherait finalement en faveur de la firme fondée par Jeff Bezos.

Une série Warhammer 40K avec un ultra fan dans le rôle-titre

Pour le moment, la série n’a pas été annoncée officiellement, et aucun showrunner n’est encore attaché au projet. Mais THR précise que l’objectif affiché de mettre Cavill dans le premier rôle. Il agirait même en tant que producteur exécutif.

Un rêve qui se réalise pour l’acteur britannique, qui n’a jamais caché sa passion pour la licence. Une opportunité d’autant plus intéressante pour lui qu’il n’est plus attaché à aucun projet d’envergure. Il a en effet renoncé à la série The Witcher et n’est plus impliqué chez DC. Alors qu’il souhait reprendre la cape de Superman, James Gunn (nommé récemment directeur créatif chez Warner) ne l’a finalement pas rappelé, son but étant de repartir de zéro avec le DC Universe au cinéma.

Pour les profanes, Warhammer 40K est à la base un wargame, un jeu de figurines à peindre et à utiliser lors de batailles contre d’autres joueurs. Il marque surtout par son univers space opera gothique. Se déroulant dans un futur lointain, 40K met en scène l’Imperium humain ainsi que différentes races aliens (Orks, Eldars, Nécrons…) se battant entre elles. La licence est aujourd'hui multimédia, puisqu'elle a été décliné en romans, en comics ou même en jeux vidéo, comme avec le récent Darktide. Sa particularité est d’être extrêmement vaste pour permettre à chacun d’imaginer ses propres histoires. Les scénaristes auront donc une grande liberté dans l’adaptation. A noter qu'il existe aussi Warhammer classique, qui lui se passe dans un univers heroic fantasy.

Pas de date de diffusion annoncée pour le moment, le projet n’étant pas encore tout à fait signé.

Source : The Hollywood Reporter