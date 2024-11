Gmail simplifie la recherche sur Android, plus besoin de fouiller dans vos emails

La dernière mise à jour de Gmail sur Android apporte un nouveau filtre de recherche. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez trier vos résultats pour trouver plus rapidement le mail que vous cherchez. Cet outil simple va grandement aider les utilisateurs.

Alors que l’intelligence artificielle Gemini de Google apporte des avancées marquantes dans Gmail, comme la rédaction de réponses intelligentes et personnalisées en fonction du contexte des échanges, la société continue aussi d’améliorer les fonctions pratiques de base de l’application. Récemment, une mise à jour a simplifié la réponse aux e-mails en permettant de répondre directement depuis la vue de conversation, sans avoir à ouvrir un écran de composition complet. Ces améliorations, bien qu’elles paraissent simples, optimisent son utilisation quotidienne et facilitent la gestion des e-mails pour les utilisateurs pressés.

Dans cette optique, Google lance un nouveau filtre de recherche dans l’application Gmail sur Android. Cette fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de trier leurs résultats de recherche par « Les plus récents » ou « Les plus pertinents ». En pratique, cela signifie que lors d’une recherche dans votre boîte de réception, vous pourrez afficher soit les messages les plus proches dans le temps, soit les e-mails jugés les plus importants, selon des critères de pertinence définis par Google. Ce nouvel outil offre ainsi un moyen plus simple de trouver rapidement les informations recherchées.

Gmail sur Android propose un tri simplifié des résultats de recherche

Désormais, en effectuant une recherche dans Gmail, les utilisateurs verront apparaître un filtre de tri juste en dessous de la barre de recherche. Ce bouton permet de choisir entre les mails les plus récents, pour accéder rapidement aux messages les plus proches dans le temps, ou les plus pertinents, sélectionnés par l’appli selon leur importance présumée. Ce classement par pertinence s’appuie sur des éléments contextuels, comme le contenu des mails ou la fréquence des échanges avec certains contacts. Grâce à cette approche, Google vise à rendre plus intuitif leur accès, sans nécessité de passer par des fonctions avancées.

Bien que ce filtre de tri constitue l’ajout principal de cette mise à jour, d’autres améliorations sont en préparation sur Gmail. Google teste actuellement un outil de reformulation assisté par IA, capable de réécrire des e-mails de plus de 12 mots. Cette fonctionnalité pourrait prochainement enrichir la messagerie. Ce nouveau filtre, déjà disponible pour certains, devrait être accessible à tous dans les semaines à venir. Il va permettre à chacun de mieux gérer ses mails sans perdre de temps à chercher des informations essentielles.

