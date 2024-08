Gmail reçoit une amélioration bien pratique, voici comment vous allez répondre encore plus vite à vos messages sur Android

Google introduit une nouvelle fonctionnalité dans Gmail sur Android pour rendre les réponses aux emails plus rapides et efficaces. Cette amélioration pratique, déjà disponible pour certains utilisateurs, arrivera progressivement chez tous.

Alors que l’on parle beaucoup des fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées dans Gmail, qui promettent de rédiger des emails de manière automatisée et sophistiquée, Google continue aussi d'améliorer les aspects plus simples de l'application. Ces ajustements, bien que moins tape-à-l'œil, sont souvent ceux qui facilitent véritablement la vie des utilisateurs au quotidien. C’est dans cet esprit que la dernière mise à jour de l’appli sur Android a été pensée.

Google a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité dans l'application Gmail sur Android, spécialement conçue pour faciliter les réponses rapides aux e-mails. Désormais, les utilisateurs peuvent répondre à un message directement depuis la vue de conversation, sans avoir à ouvrir un écran de composition complet. Cette amélioration permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de rendre l’utilisation de l’applicati plus fluide et intuitive.

Gmail permet de répondre encore plus facilement aux e-mails sur Android

Jusqu’à présent, répondre à un e-mail dans Gmail impliquait de sélectionner “Répondre”, “Répondre à tous” ou “Transférer”, ce qui ouvrait une page de composition en plein écran. Si cette méthode fonctionnait bien, elle n'était pas toujours adaptée aux besoins de ceux qui souhaitent simplement envoyer une réponse rapide. Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais rédiger leur réponse directement au bas de la conversation. Cette fonctionnalité a été conçue pour les réponses brèves, mais elle permet également de basculer vers l'écran de composition complet pour les messages qui nécessitent plus de détails ou de formalités.

Cette nouvelle option est déjà disponible pour les utilisateurs de comptes Google personnels et pour ceux qui sont abonnés à Google Workspace Individual. Pour les abonnés de Google Workspace, le déploiement a commencé le 26 août 2024 et se fera progressivement sur une période pouvant aller jusqu'à 15 jours. Les utilisateurs devraient donc voir la fonctionnalité apparaître d'ici la mi-septembre au plus tard. La société a également confirmé que cette fonctionnalité arrivera sur iOS d’ici la fin de l’année pour permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs de bénéficier de cette amélioration.

Source : Google