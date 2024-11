Ce nouvel onglet Android simplifie la connexion aux Wi-Fi publics, plus besoin d’avoir une mémoire d’éléphant !

Se connecter à un Wi-Fi public est souvent fastidieux avec des pages de connexion peu pratiques. Android prévoit d’intégrer une nouvelle fonction bienvenue pour les utilisateurs en déplacement qui promet d’alléger cette démarche.

Se connecter à un réseau Wi-Fi public peut être une véritable aubaine pour accéder rapidement à internet, mais ce processus est souvent laborieux. Ces réseaux nécessitent généralement des identifiants à entrer manuellement, avec des pages de connexion qui n’autorisent pas toujours l’accès aux données enregistrées et ajoutent une étape peu commode pour les utilisateurs.

Pour rendre ce processus plus fluide, Android introduit une nouvelle méthode de gestion pour les pages de connexion aux réseaux publics, appelées portails captifs. Jusqu’à présent, ces dernières s’ouvraient dans le composant système Android WebView, une application qui permet d’afficher du contenu web sans quitter l’application en cours. Cependant, celle-ci ne permet pas d’accéder aux informations de connexion ou aux identifiants enregistrés de l’utilisateur, obligeant ce dernier à tout entrer manuellement. Désormais, la société prévoit d’utiliser les Custom Tabs pour ce type de connexion.

Android facilite l’accès aux Wi-Fi publics avec les Android Custom Tabs

Les Android Custom Tabs, déjà disponibles depuis plusieurs versions, sont des fenêtres de navigation simplifiées qui ressemblent à un navigateur intégré et permettent d’accéder aux données enregistrées de l’utilisateur, comme les identifiants et mots de passe. À l'inverse des pages WebView, qui bloquent ces informations, ces dernières facilitent l'auto-remplissage et accélèrent l’accès au réseau Wi-Fi. Cette innovation, introduite pour les appareils sous Android 10 ou version ultérieure via un module de mise à jour Google, ouvre donc la porte à un accès simplifié aux réseaux Wi-Fi publics.

Bien que cette fonctionnalité ne rende pas les réseaux Wi-Fi publics plus sécurisés, elle simplifie considérablement la connexion grâce aux identifiants sauvegardés et aux informations de session. Elle limite les saisies manuelles répétitives. Les utilisateurs sont ainsi connectés plus rapidement aux réseaux disponibles. Cependant, il reste important de prendre des précautions : ces réseaux ouverts exposent souvent les données à des risques de sécurité. Pour renforcer votre protection, vous peuvez opter pour un VPN, un outil qui chiffre les données envoyées et reçues, rendant les informations moins accessibles aux pirates. Cela est particulièrement conseillé pour éviter les attaques fréquentes sur les portails captifs frauduleux, qui imitent des sites légitimes pour voler des informations sensibles.

Source : Android Authority