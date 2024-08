Google continue d'enrichir Gmail avec des ajouts basés sur l’intelligence artificielle. Deux nouvelles fonctionnalités viennent d’être ajoutées pour optimiser la rédaction d'emails, disponibles sur plusieurs plateformes.

Récemment, Google a intégré son IA Gemini dans divers services via un panneau latéral, une démarche subtile pour attirer les utilisateurs vers ses offres payantes. Cette intelligence artificielle, déjà présente dans Google Docs ou Sheets, s’étend désormais à Gmail. Bien que cette intégration soit récente, la société la développe rapidement avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour rendre la rédaction d'emails encore plus efficace.

Dans Gmail, Gemini a introduit l'outil “Help me write” (Aide à la rédaction), conçu pour assister les utilisateurs dans la création de leurs emails. Google a récemment annoncé l’ajout de deux nouvelles fonctions à cet outil : “Polish” (Polir) et “Refine my draft” (Peaufiner mon brouillon). Ces dernières permettent de retravailler les brouillons des mails de manière plus précise. Elles offrent des options pour formaliser, élaborer ou raccourcir le contenu, et ce, de manière très simple.

Gmail se dote de deux nouvelles fonctionnalités IA pour améliorer la rédaction des emails

La fonction “Polish” permet de transformer des brouillons bruts en textes soignés. Par exemple, si un utilisateur tape “je serai en retard pour la réunion”, l'option “Formalize” (Formaliser) pourrait reformuler cela en “Je vous informe que je serai en retard pour notre réunion”. L’option “Elaborate” (Élaborer) pourrait développer ce message en ajoutant des détails comme “Je suis coincé dans les embouteillages et devrais arriver avec 15 minutes de retard”. L’option “Shorten” (Raccourcir) réduirait un paragraphe plus long à l'essentiel pour une communication concise. Le raccourci “Refine my draft” (Peaufiner mon brouillon) s'affiche automatiquement après qu'un brouillon ait atteint 12 mots et offre immédiatement ces options pour affiner le texte.

Ces nouvelles fonctionnalités sont activées par défaut pour les abonnés payants de Google. Elles sont accessibles aux utilisateurs de Google Workspace avec les modules Gemini Business, Enterprise, Education, ainsi qu'aux utilisateurs de Google One AI Premium. Ce déploiement montre comment l’entreprise enrichit ses services d’IA pour offrir des outils toujours plus performants mais réservés à ceux qui souscrivent à ses offres premium. Avec ces ajouts, l’entreprise continue d'améliorer Gmail et rend la rédaction des emails longue et fastidieuse bientôt obsolète.

Source : Google