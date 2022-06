Gmail : la version web change de look, place à Material You

L’interface web de Gmail se fait tout doucement un nouveau look à partir d’aujourd’hui. Pour rappel, le système de messagerie de Google intègre Material You. Ce nouvel habillage vient aujourd’hui offrir quelques nouveautés à l’interface web du service de messagerie de Google, sans pour autant révolutionner la formule.



Plus tôt dans l’année, l’interface web de Gmail a fait l’objet d’un grand rafraîchissement. Google a modifié l’habillage et la disposition de son interface pour permettre à ses utilisateurs de basculer plus facilement entre la boite de réception, la messagerie instantanée Chat ou encore les réunions Meet. Le tout sans avoir à jongler entre les onglets ou les fenêtres.

Ce système de bascule rapide entre les applications — à partir de la même page — a grandement facilité la vie des utilisateurs de Gmail qui souhaitaient par exemple successivement basculer d’un mail important à une réunion. Ce vent de fraîcheur a touché la plupart des utilisateurs du service de messagerie de Google et l’entreprise américaine a tout récemment annoncé une nouvelle actualisation de son habillage Material You.

Une simple modification de boutons, d’icônes et de couleurs plutôt qu’une refonte radicale

Les nouveautés ne sont pas si phénoménales que cela et concernent essentiellement une refonte

de couleurs et de forme de l’interface. Par exemple, les mails lus sont affichés en bleu tandis que ceux non lus restent en blanc. Tout comme les boutons et les barres latérales qui ont des touches de bleu dans ce nouvel habillage.

Pour terminer, Google a également décidé de grouper les applications Chat, Meet et Spaces dans un nouveau panneau sur la gauche. Les raccourcis vers ses services étant pour l’occasion beaucoup plus optimisés, ce qui permettra aux professionnels, notamment, de gagner du temps lorsqu’ils devront rejoindre une réunion en visioconférence.

Ce nouveau look sera déployé par défaut aux utilisateurs de Gmail dans les prochains jours. Google a précisé qu’il s’agissait d’un déploiement par étape et il vous faudra peut-être plusieurs jours pour que votre interface change d’elle-même. Vous l’avez déjà ? N’hésitez pas à nous partager votre avis sur ce nouveau look dans les commentaires !