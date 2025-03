Gmail écrit enfin vos mails en français pour vous, plus besoin d’apprendre l’anglais

Gmail propose depuis plusieurs mois une aide à la rédaction automatique des emails grâce à l’intelligence artificielle. Mais jusqu’ici, cette fonction n’était pas accessible aux utilisateurs francophones. Google vient d’annoncer qu’elle débarque enfin dans la langue de Molière.

Les outils basés sur l’intelligence artificielle se multiplient dans les services en ligne. Google mise notamment sur Gemini, son assistant IA intégré à Android, à la recherche et à ses applications. Disponible depuis plusieurs mois, il permet de générer du texte, de faire des recherches complexes ou de créer du contenu directement depuis son smartphone. Sur mobile, l’appli a même récemment changé d’interface et ajouté un menu simplifié, avec des fonctions comme Canvas pour écrire ou coder plus facilement. Ces évolutions s’étendent désormais à Gmail, où une fonction d’aide à la rédaction se perfectionne encore.

Gmail vient de recevoir une amélioration importante dans ce sens. L’outil “Aidez-moi à écrire”, qui utilise l’IA Gemini pour générer ou améliorer des messages, prend désormais en charge de nouvelles langues, dont le français. Cette extension permet à beaucoup plus d’utilisateurs d’accéder à cette fonctionnalité, auparavant réservée à ceux qui écrivent en anglais, espagnol ou portugais.

Google déploie le support du français, de l’italien et de l’allemand dans Gmail avec Gemini

Disponible sur le web, Android et iOS, l’outil prend en charge le français, l’italien et l’allemand. Il complète les langues déjà compatibles comme l’anglais, l’espagnol et le portugais. Grâce à cette IA intégrée, il est possible de générer un brouillon de mail à partir d’une simple consigne, de reformuler un texte plus poliment ou d’alléger un message trop long. L’outil peut aussi adapter les réponses en fonction du fil de conversation pour mieux répondre aux échanges en cours.

Pour en profiter, il faut activer les options intelligentes de Gmail. La fonction est incluse dans plusieurs offres Google Workspace (Business Starter, Standard, Plus, Enterprise) ainsi que dans Google One AI Premium. Elle est aussi accessible aux établissements équipés de Gemini Education. Cette nouveauté facilite la rédaction pour de nombreux professionnels, étudiants ou particuliers. Elle aide à écrire plus vite, à mieux formuler ses idées, ou à répondre à un message délicat sans y passer trop de temps. Les utilisateurs francophones peuvent désormais profiter de ces outils, à condition d’avoir souscrit à l’un de ces abonnements bien sûr.