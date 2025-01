Gemini s’invite partout, même dans Google Traduction

Google Traduction est la prochaine application Android à recevoir une intégration de l'assistant Gemini. Celui-ci pourrait permettre d'obtenir des traductions plus précises en prenant en compte le contexte et d'éventuelles consignes et précisions fournies par l'utilisateur.

L'IA et Gemini s'intègrent de plus en plus à l'écosystème Android, et une nouvelle application native va prochainement en profiter. En analysant le code source de la dernière version de Google Traduction (9.1.76.720631521.2), Android Authority a découvert que Google est en train de plancher sur une nouvelle fonctionnalité pour le service.

Plusieurs éléments qui ont été repérés par le média suggèrent qu'un bouton d'action flottant serait ajouté à l'application. Celui-ci s'intitule Poser une question et permettrait sans doute d'invoquer l'assistant IA Gemini pour l'interroger sur une traduction.

Google Traduction boosté à Gemini, pour des traductions encore plus précises ?

Nous ne savons pas encore à quel point l'interaction avec Gemini dans Google Traduction sera poussée. On peut imaginer que l'assistant pourra fournir à l'utilisateur des informations supplémentaires basées sur le contexte. Il pourrait aussi donner des éclaircissements sur des traductions ambiguës, aider à comprendre des nuances culturelles, donner des conseils de grammaire pour la langue que l'on ne parle pas, ou proposer d'autres traductions à partir de nos remarques, mais il ne s'agit pour l'instant que de suppositions.

Google Traduction va également se doter d'une fonction permettant de changer de compte Google directement dans l'application. Celle-ci semble prête, Android Authority ayant réussi à l'activer après une petite opération de bidouille, mais elle est encore cachée. Elle pourrait être déployée auprès de tous les utilisateurs avec la prochaine mise à jour.

Google Traduction continue ainsi son petit bonhomme de chemin. Il y a quelques semaines, l'application gagnait de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la traduction en temps réel. Avec Gemini, la plateforme pourrait passer à la vitesse supérieure et offrir une expérience encore plus complète. Google paraît en tout cas certain de la plus-value de son assistant et veut l'imposer partout. Gemini vient d'ailleurs de se mettre au français dans Docs, Drive et Gmail.

Source : Android Authority