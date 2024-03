Brave : le navigateur lance un assistant IA pas comme les autres sur Android

Brave, le navigateur qui bloque les publicités et les traqueurs, introduit une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs Android : un assistant IA appelé Leo.

Brave vient de présenter Leo, un assistant intelligent et polyvalent qui peut aider les utilisateurs à effectuer diverses tâches, comme résumer des pages web, traduire des pages, créer du contenu, etc. Leo est déjà disponible sur les appareils Android et le sera bientôt sur les appareils iOS.

Leo peut faire beaucoup de choses que d'autres LLM populaires comme ChatGPT peuvent faire, mais avec plus de confidentialité. Les utilisateurs peuvent poser des questions à Leo, demander des résumés de pages web ou de vidéos, générer du contenu écrit long format, traduire ou réécrire des pages, créer des transcriptions de contenu vidéo ou audio, et même écrire du code. Leo peut également aider les utilisateurs à effectuer des tâches quotidiennes, telles que préparer une recette, obtenir des conseils de voyage, comparer des produits, etc.

Pourquoi la nouvelle IA de Brave est-elle différente ?

Brave a toujours mis à l’honneur la confidentialité de ses utilisateurs, et c’est exactement ce que le navigateur veut faire avec sa nouvelle intelligence artificielle. Brave affirme que Leo est l'assistant d'IA le plus respectueux de la vie privée du marché. Contrairement à d'autres assistants, Leo n'enregistre pas et n'utilise pas les chats pour l'entraînement des modèles. Toutes les demandes sont envoyées via un serveur d'anonymisation et toutes les réponses sont rejetées après avoir été générées. Les utilisateurs n'ont pas non plus besoin de créer un compte Brave pour utiliser Leo, et s'ils le font, leurs abonnements sont validés par des jetons sans lien, de sorte que Brave ne peut pas suivre leur activité ou leur courrier électronique.

Pour utiliser Leo sur Android, les utilisateurs doivent ouvrir le navigateur Brave, taper dans la barre d'adresse et cliquer sur “Ask Leo”. Ils peuvent également accéder à Leo à partir du menu à trois points et appuyer sur “Leo” pour une expérience de chat sur la page. Les utilisateurs doivent passer à la version 1.63 pour accéder à Leo, qui sera déployée progressivement au cours des prochains jours.

Enfin, notons que Leo utilise différents LLM pour obtenir les meilleurs résultats pour chaque tâche. Les utilisateurs peuvent choisir entre Mixtral 8x7B, Claude Instant d'Anthropic et Llama 2 13B de Meta, ou passer à Leo Premium pour bénéficier de limites tarifaires plus élevées et d'un accès à davantage de LLM. Leo Premium coûte 14,99 dollars par mois et couvre jusqu'à cinq appareils sous Android, Linux, macOS et Windows.