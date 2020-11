GeForce RTX 3060 Ti : Nvidia reporterait la sortie au 2 décembre 2020

Nvidia aurait finalement décidé de repousser la sortie de la GeForce RTX 3060 Ti au 2 décembre 2020. Pour une raison inconnue, la firme de Santa Clara repousserait donc l'arrivée de la carte graphique dans son catalogue de plusieurs semaines au risque de laisser une longueur d'avance à son rival AMD.

D'après un faisceau de rumeurs concordantes, Nvidia était censé annoncer la GeForce RTX 3060 Ti le 17 novembre 2020. D'ailleurs, la carte graphique est apparue sur une poignée d'encarts publicitaires en Chine, confirmant apparement son lancement imminent.

Plus récemment, une nouvelle salve de rumeurs apparues sur les réseaux sociaux et sur plusieurs médias chinois table plutôt sur un lancement le 2 décembre. D'après les informations collectées par nos confrères de TechPowerUp, Nvidia aurait en effet décidé de décaler de plusieurs semaines le lancement de la carte graphique GeForce RTX 3060 Ti. Pour l'heure, on ignore pour quelles raisons Nvidia a préféré reporter le lancement du GPU. Il pourrait s'agir d'une question d'approvisionnement.

Sur le même sujet : Test Nvidia GeForce RTX 3080 : un monstre de puissance pour les gamers exigeants

La GeForce RTX 3060 Ti, l'une des réponses de Nvidia à AMD

Avec la GeForce RTX 3060 Ti, Nvidia cherche probablement à répondre le plus vite possible aux dernières annonces de son rival AMD. Le 28 octobre, AMD a en effet levé le voile sur les Radeon RX 6000, de nouveaux GPU basés sur l'architecture RDNA 2. Les cartes sortiront sur le marché le 18 novembre prochain. Dans la même optique, Nvidia travaille sur un GPU GeForce RTX 3080 Ti pour contrer la RX6800 XT de son concurrent.

Aux dernières nouvelles, la GeForce RTX 3060 Ti se positionnera juste en dessous de la RTX 3070, plus puissante, sur l'entrée de gamme du lineup. Le prix de la carte graphique serait situé sous la barre des 400 euros. La carte graphique se distinguerait notamment par la présence d'un GPU GA104-200 avec 4864 cœurs CUDA, de 8 Go de mémoire GDDR6 cadencés à 14 Gbps, d'une bande passante totale de 448 Go/s, de 17,4 millions de transistors et d'une puissance TDP de 180 Watts.

Qu'attendez-vous de Nvidia et de sa GeForce RTX 3060 Ti ? Envisagez-vous de craquer pour la carte graphique ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source: TechPowerUp