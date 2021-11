GeForce Now : Nvidia admet que certains jeux tournent à moins de 60 FPS, contrairement à la promesse

Nvidia a introduit un nouvel abonnement dans son offre GeForce Now, qui permet de jouer en utilisant une RTX 3080. Depuis, les abonnés à l’offre Prioritaire sont lésés, puisque certains jeux n’atteignent pas les 60 images par seconde comme le promet la marque.

GeForce Now fait partie des plus anciens services de Cloud Gaming du marché, mais aussi l’un des plus efficace. Nvidia a introduit une nouvelle offre il y a peu : RTX 3080. Comme son nom l’indique, elle permet de profiter de jeux fonctionnant avec la carte graphique du constructeur en 1440p et 120 images par seconde, avec le ray-tracing activé. Cependant, l’apparition de cette offre a un impact sur l’abonnement Prioritaire, déjà présent. Ce dernier coûte 50 euros pour six mois (contre 100 euros pour l’abonnement RTX 3080) et promet des jeux en 1080p et 60 images par seconde.

GeForce Now bloque ses jeux à 50 images par seconde

Mais comme le note VideoCardz, la promesse n’est pas tenue. Certains utilisateurs ont en effet remarqué qu’ils n’arrivaient pas à atteindre ce sacrosaint cap des 60 FPS. Rien n’y fait, que ce soit en fouillant dans les options ou en ayant une bonne connexion, nous sommes toujours bloqués à 50 images par seconde. Cyberpunk 2077 ne dépasse lui pas les 45 images par seconde. Gênant, surtout quand on paye un service si cher.

A lire aussi – GeForce Now : Nvidia installe une salle d’arcade dans une cabine téléphonique

Nvidia s’est finalement exprimé sur le sujet et assume totalement cette limitation. Le constructeur affirme en effet que les GPU utilisés dans l’offre ne sont pas assez puissant pour atteindre les 60 FPS sur certains jeux. Douze au total (dont Valheim, Dauntless ou Path of Exile) sur plus de 1100 présents au catalogue. Pour le moment, seuls les abonnés de l’offre prioritaire semblent concernés, puisque ceux payant pour jouer sur une RTX 3080 n’ont pas de limitation technique.

Une stratégie compréhensible de la part de Nvidia pour à la fois offrir un service abordable et soulager ses serveurs. La seule chose qu’on peut reprocher, c’est que ce n’était pas signale. Quoi qu’il en soit, un jeu vidéo reste tout à fait agréable avec une moyenne de 50 images par seconde.

Source : Videocardz