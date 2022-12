Apple Watch : l’appli ECG est un très bon détecteur de stress, cette étude le prouve

Une équipe de chercheurs de l’Université de Waterloo s’est penchée sur l’appli ECG intégrée dans les Apple Watch, les montres connectées de la compagnie. Apple a bien fait de miser à fond sur les fonctionnalités de sécurité et de santé : les conclusions des scientifiques sont très flatteuses.

Le préambule de leur recherche dévoile leur objectif : « le stress est un problème de santé mentale de plus en plus répandu qui peut avoir des effets graves sur la santé humaine. Le développement d’outils de prédiction du stress serait grandement bénéfique pour la santé publique en permettant des initiatives politiques et des interventions précoces de réduction du stress ». Alors que les montres connectées de la concurrence, qu’il s’agisse de Samsung, de Garmin ou encore de Fitbit, a déjà intégré des applications d’application de détection du stress dans ses produits, les montres de la marque à la pomme n'en proposent pas encore.

Les professeurs Pedro Elkind Velmovitsky, Paulo Alencar, Scott T. Leatherdale, Donald Cowan et Plinio Pelegrini Morita ont étudié les fonctionnalités ECG de l’Apple Watch. Pendant les deux semaines qu’a duré l’expérience de l’Université de Waterloo, 600 participants ont mesuré leurs statistiques de santé toutes les trois heures, à l’aide soit d’un iPhone 7 sous iOS 15 soit avec une Apple Watch Series 6 tournant sous watchOS 8.3.

L'appli ECG de l'Apple Watch et l’Intelligence artificielle permettent de mesurer le niveau de stress

Ils ont appliqué des algorithmes d’apprentissage automatique et divers modèles prédictifs (d’ordre socio-économique, par exemple) à l’ensemble des données recueillies par les montres connectées. Celles-ci ont permis de conclure que les mesures de fibrillation atriale et de rythme sinusal fournies par l’électrocardiogramme de l'Apple Watch sont extrêmement précises.

Les produits d’Apple sont loués pour leurs fonctionnalités de santé ; on ne compte même plus le nombre de fois où l’appli ECG de l’Apple Watch a sauvé la vie de son propriétaire. La firme de Cupertino entrera-t-elle en partenariat avec l’Université de Waterloo pour concevoir une app Niveau de stress ? Nul ne le sait vraiment, mais il se murmure qu’une telle fonctionnalité pourrait être intégrée dans les nouveaux AirPods de la compagnie.

Source : Frontiers