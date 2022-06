Samsung prépare un Galaxy A avec écran pliant pour 2024

Le prix des smartphones avec écran pliant est encore très élevé. Mais Samsung aurait l’intention de présenter un modèle abordable en 2024. Le prix serait inférieur à 1 million de wons, soit 740 euros environ. Le smartphone pourrait même intégrer l’offre milieu de gamme Galaxy A du constructeur. Le but étant de prendre une longueur d’avance sur la concurrence.

C’est presque une situation de monopole. Samsung détient 90 % du marché mondial des smartphones pliants. Seul problème : ce marché est encore extrêmement faible. Mais il grandit chaque année. Et les prévisions laissent penser que cela va augmenter très rapidement dans les prochaines années. Comment ? En baissant le prix bien évidemment. Aujourd’hui, un smartphone pliant coûte au moins 1200 euros (c’est le prix du Galaxy Z Flip 3 à son lancement).

Le quotidien en ligne coréen ETNews a publié un article affirmant que Samsung développe un smartphone pliant dont le prix sera très inférieur à celui pratiqué aujourd’hui dans la gamme Z. Le prix cible est 1 million de wons, soit moins de 740 euros selon le cours actuel. Cela correspond à une baisse de 25 % par rapport au prix coréen du Galaxy Z Flip 3 (et de 50 % face au Galaxy Z Fold 3). En France, le téléphone serait donc vendu entre 900 et 1000 euros (si nous appliquons ces pourcentages aux tarifs pratiqués dans l’Hexagone).

Samsung sortirait en 2024 un smartphone pliant abordable

La baisse serait si forte que Samsung envisagerait même d’intégrer ce smartphone à la gamme Galaxy A. Ce ne serait d’ailleurs pas très étonnant, dans la mesure où les Galaxy A sont des Galaxy S allégés (autant dans les performances, les fonctionnalités que les matériaux). En effet, selon ETNews, ce futur smartphone pliant abordable se verrait dépourvu de quelques fonctions disponibles dans les modèles haut de gamme. Aucun exemple n’est cité, mais nous pensons notamment à la charge rapide, au taux de rafraichissement 120 Hz ou encore l’écran externe.

Dernière information du média coréen, la date de lancement. Samsung viserait un lancement commercial en 2024. Soit dans deux ans. Pourquoi un tel délai alors que les smartphones pliants existent déjà ? Parce que ces deux permettraient à Samsung de créer un écran pliant moins cher et d’amortir les coûts de R&D sur la charnière, par exemple. Cependant, même si cela parait être un délai interminable, il est probable que Samsung soit tout de même le premier à lancer un smartphone pliant « abordable ». Et comme on dit en téléphonie : « premier arrivé, premier servi ».

